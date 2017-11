Cuarta victoria y salto en la clasificación que sigue liderando con mano dura el Breogán

El Leyma ganó a Palencia y pasó de la decimoquinta posición a la undécima con esta victoria. Este salto da tranquilidad al vestuario y lo prepara para el próximo domingo.

En esta jornada entre semana no hubo grandes sorpresas ya que el Cafés Candelas Breogán sumó su undécima victoria consecutiva. El tercer gallego de la categoría, el Rio Ourense Termal sólo ha ganado un encuentro y ayer ante Melilla no pudo sumar la segunda. Los de arriba no ceden y tanto Prat como Manresa y Melilla consiguieron sacar adelante sus encuentros.

Para la jornada del fin de semana habrá choques muy interesantes como el enfrentamiento entre el propio Leyma Básquet Coruña y el tercer clasificado, Manresa. Por su parte, el colista Ourense juega frente al TAU Castelló y el liderísimo Breogán viaja a Huesca.