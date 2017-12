"Estoy muy satisfecho con el trabajo coral y contento porque tocaba ganar y para nuestra salud mental lo necesitábamos", estas fueron las primeras palabras del técnico del Leyma Coruña Gustavo Aranzana tras la victoria del miércoles frente al Chocolates Trapa Palencia.

"Es sólo una victoria, pero a ver si es el punto de inflexión para ir hacia arriba, esta es la línea. Además, ya tocaba ganar y esto refuerza nuestro día a día y también la sintonía con el público", explicó feliz Aranzana.

Al conjunto naranja le espera un hueso el domingo, Manresa. "Hay que ir partido a partido. Yo no miro la clasificación y sólo pienso en el próximo rival, Manresa. Tenemos que intentar dar el máximo, reafirmar lo que queremos hacer. La victoria nos dio confianza pero ni me vuelvo loco en las victorias ni me hundo en las derrotas", añadió el técnico naranja.