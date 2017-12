Bocelo también gana en Los Rosales

La segunda carrera de la serie Coruña Corre se celebró ayer en Los Rosales, y en ella participaron más de un millar de deportistas.

La prueba tuvo su salida y su llegada en la calle Manuel Azaña y contó con un circuito de 6.465 metros para la categoría absoluta. Los participantes recorrieron un trazado que rodeaba el barrio coruñés pasando por la ronda de Outeiro, la avenida Fernando Suárez, O Portiño y la calle Alfonso Rodríguez Castelao en la que los corredores encararon los últimos metros antes de regresar a Manuel Azaña.

En la categoría absoluta repitió victoria Pablo Bocelo, que ya había sido el más rápido en la primera cita del Coruña Corre, que fue en Novo Mesoiro. Teresa Castro fue la primera mujer en entrar en meta en esta categoría absoluta. Entre los sub 18 y sub 16, los primeros fueron David Fernández y Andrea López; en sub 14 vencieron Sergio Soto y Sofía Gómez y en sub 12 Celia Fernández y Daniel Salgueiro. En la categoría de los más pequeños, los sub 10, ganaron Alba Morales y Hugo Rubio.

Inscripción abierta

Por otra parte, cabe recordar que todavía está abierto el plazo para participar en el circuito de Carreras Populares. Todo el que lo desee podrá formalizar su inscripción hasta la tercera prueba de la temporada, que será la de Matogrande el próximo catorce de enero de 2018.