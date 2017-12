"Nací en A Coruña y no descarto volver para asentarme un buen tiempo"

Omar Montalvo (A Coruña, 1967) es hijo del exdeportivista Óscar Montalvo, que jugó en el equipo blanquiazul en la década de los sesenta. Es coruñés de nacimiento y sentimiento, pero es también un peruano más. Regresó a la tierra de sus padres con apenas tres años, cuando su progenitor decidió regresar a casa tras cinco temporadas vistiendo la camiseta del Deportivo y una en el Oviedo, además de entrenar brevemente al Sin Querer -club decano de los modestos de A Coruña-. Omar es ahora un reputado abogado en Lima, además de miembro de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Recientemente estuvo en A Coruña celebrando su 50 cumpleaños y hace dos semanas festejó la clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018, donde competirá 36 años después de su última cita mundialista que fue, curiosamente, en Riazor.

- ¿Qué cargo desempeña en la Federación Peruana de Fútbol?

-Soy miembro de la Comisión de Justicia de la FPF, la integramos siete personas, estamos encargados de impartir justicia, en última instancia y a nivel nacional, en todos los asuntos relacionados a la actividad futbolística en el Fútbol Profesional, Segunda Profesional, Copa Perú y Fútbol Sala.

- Usted nació en A Coruña hace cincuenta años y en esta ciudad Perú disputó su último partido en un Mundial (contra Polonia en 1982) vaya casualidad, ¿no cree?

-Efectivamente, paradojas del destino. Nuestro último recuerdo mundialista como país fue la participación en España 82, donde a Perú le tocó jugar en mi tierra natal. En esa oportunidad yo estaba chico, pero mi padre tuvo la oportunidad de asistir invitado por la FPF de aquel momento.

- J efferson Farfán abrió el camino hacia Rusia con el primer gol contra Nueva Zelanda, un futbolista de la Escuela de su padre. ¿Qué significó para usted?

-A mi padre lo recuerdo siempre, sin embargo ese día de la clasificación de Perú al Mundial, con el gol inicial de Jefferson [Farfán], la emoción y el recuerdo fue intenso. Al final del partido y aún en el estadio me llegaron varios chats de familia y amigos donde me contaban que Farfán también le había dedicado entre lágrimas el triunfo a mi padre, en ese momento el sentimiento fue desbordante y me abracé en llanto con Gloria, mi esposa.

- Cuentan que era casi de la familia, ¿es así?

-La relación de mi familia con Jefferson trasciende lo meramente deportivo, mi padre se encargó de su formación deportiva desde los siete hasta casi cumplir catorce años. En el interín, Farfán vivió con nosotros un buen tiempo. La madre de Jefferson confiaba mucho en mi padre y en nuestra familia, de manera que eso facilitó una formación más integral. Jefferson se adaptó perfectamente en todo ese tiempo con nosotros.

- El delantero luce un tatuaje en honor a su padre del que pareció acordarse al macar ese gol tan importante. ¿Emotivo?

-Fue extraordinario, Jefferson tiene ese tatuaje ya hace un buen tiempo y lo compartió con nuestra familia, es una señal de gratitud permanente que nuestra familia también le agradece.

- ¿Qué supone para Perú volver a un Mundial?

-La noche del 15 de noviembre último fue una fiesta nacional, al punto que hay una iniciativa para que ese día sea declarado Día del hincha peruano incondicional. Tenemos en Perú un par de generaciones que nunca vio a nuestro país en esa máxima fiesta del fútbol, son nada menos que ¡36 años! Los de mi generación (nacidos a finales de los sesenta y setenta que pudimos ver por lo menos España 82) nos alegramos no solo por nosotros, sino también porque nuestros hijos ya pueden vivir esta experiencia sublime. Es un tema que solo los apasionados por el fútbol entienden perfectamente.

- Acaba de celebrarse el sorteo de los grupos de Rusia, Perú jugará con Francia, Australia y Dinamarca. ¿Cómo lo ve?

-Pienso que salvo Francia (que está en un nivel muy alto, es mi candidato a ganar el Mundial) los otros tres estamos bastante parejos. Estimo que Perú, Australia y Dinamarca van a jugar un triangular por un cupo, con lo cual el primer partido de Perú frente a Dinamarca es crucial. De hecho, los tres clasificaron al Mundial vía repechaje.

- ¿Y el de España?

-En el grupo de España las cosas están bastante claras, no veo ningún problema para que tanto la selección como Portugal superen sin inconvenientes a Marruecos e Irán. Más aún, pienso que España tiene mayores chances de ganar su grupo.

- ¿Tiene previsto acudir a Rusia para seguir en directo los partidos?

-Por supuesto, estaré presente en la cita mundialista.

- Ya a título personal, recientemente celebró su 50 cumpleaños en A Coruña, ¿casualidad o decisión intencionada?

-Jajajaja. Fue deliberado, bastante intencional. Si bien de chico viví poco tiempo en esa tierra (vinimos al Perú cuando yo tenía tres años), siento una conexión muy fuerte por todo lo que me contaron mis padres, por los buenas amistades que ellos tuvieron, y por los grandes amigos que ahora tengo. Justamente celebrar mi cumpleaños 50 en A Coruña con ellos, mi esposa y mi hijo menor, es uno de los recuerdos más lindos que albergo.

- Son dos los hermanos los nacidos aquí, ¿no es así?

-No. Somos tres hermanos coruñeses, Mónica (ligeramente mayor que yo, sino no digo esto me mata!) y Belén (algo menor que yo).

- ¿Tiene previsto regresar a esta tierra?

-¡Siempre! Yo me demoré en retornar, ya estuve en un par de ocasiones, pero la belleza del lugar y la amabilidad de su gente es un incentivo permanente, al punto que mi esposa me ha pedido analizar "seriamente" (según sus palabras) la idea de irnos a radicar un buen tiempo allá.