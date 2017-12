El Liceo, de diez

Un Liceo de diez. Por lo menos de victorias. Los verdiblancos alcanzaron la décima en once jornadas de la OK Liga al golear al Lloret en un partido en el que casi no tuvieron oposición. Ya son 30 puntos y si no son líderes es porque el Barcelona tampoco afloja e iguala sus números casi de récord. Otros tantos triunfos. Otros tantos puntos. Y un gol más a su favor en el golaverage. El mano a mano sigue. El espectáculo también.

No hay mejor manera de quitarse la pereza tras haber jugado el sábado pasado que arrancar directamente en tercera, sin titubeos iniciales. Y si encima se marca, todo se pone de cara porque al Liceo todavía le quedaban dos marchas más. Entre los hermanos Lamas escenificaron ese primer gol. El pequeño, Eduard, se fue al suelo en el área y mientras protestaba, el mayor, Josep, se aprovechó del desconcierto para encontrar el hueco en la portería de Ferrán Serra.

Con la ventaja, los verdiblancos intentaron no arriesgar más de la cuenta. Tampoco es que el Lloret apretara, porque apenas inquietó a Xavi Malián. Pero el conjunto dirigido por Juan Copa esperaba y salía a la contra. Con mucho peligro, pero sin suerte en los últimos metros. Fue lo único que impidió que el marcador aumentase antes del descanso. La superioridad era total y solo una sombra de duda: las ocho faltas en su casillero.

En la segunda parte, el Liceo siguió a lo suyo y el Lloret, sin dar muestras de capacidad de reacción. Además, los verdiblancos, que metieron esas dos marchas extra que se habían guardado en la manga, sí estuvieron más enchufados. A cada gol, más espectacular. Primero David Torres, al inicio del segundo tiempo, cuando a él le gusta marcar. Preparó el brazo y armó la cuchara para el 2-0. Después Josep Lamas, otro disparo con potencia desde fuera del área. Como el de Marc Coy, marca de la casa, para el cuarto. El de Carlo di Benedetto que cerró el marcador, fue de malabarista.

Mientras tanto, Xavi Malián casi no pasaba problemas y lo que llegaba lo solventaba con facilidad. Además, el Liceo aguantaba sin faltas. En toda la segunda parte solo hizo dos para sumar diez, ya con el 5-0 y todo decidido. Malián paró la directa a Rubén Fernández para mantener el cero.

El calendario de diciembre aprieta. Solo se ha pasado la hoja a seis días y el Liceo ya ha jugado, y ganado, dos partidos. Pero le quedan otros cuatro hasta despedir el año. Los verdiblancos prepararán ahora el duelo de la Liga Europea contra el Dinan Quevert francés que será el sábado. Después, tocará el martes el Igualada, el domingo el Vic en A Coruña y cerrar 2017 en Lleida ante un equipo en racha.