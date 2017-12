El Valencia Basket recupera solidez pero cae en Israel ante el Maccabi

El Valencia Basket recuperó parte de la solidez que había perdido su juego en las últimas semanas y compitió casi al final del encuentro en la pista del Maccabi Tel Aviv pero no pudo evitar sufrir su séptima derrota consecutiva en el torneo europeo, aunque su constancia le permitió tener un último tiro para tratar de forzar la prórroga.

El encuentro empezó con un ágil intercambio de canastas del que el Valencia salió bien parado gracias a que acertó en sus cuatro primeros tiros desde la línea de 6'75. Pero la efectividad del tosco Paparakhousi minimizó el impacto y el Maccabi acabó por hacerse con la iniciativa del juego y el marcador.

Un par de canastas del joven Hlinason y un par de triples de Rafa Martinez dieron tiempo al Valencia para acomodarse a un menor acierto desde la línea de tres puntos. Y el equipo de Txus Vidorreta supo ajustar su defensa y cerrar mejor el rebote defensivo.

Con esos mimbres, el conjunto español supo explotar la calidad ofensiva de Erick Green, que con mejores decisiones permitió que sus muchos puntos se combinaran con otras acciones de sus compañeros de manera que el Valencia no se convirtió en excesivamente previsible. Sólo una canasta de Parakhouski sobre la bocina evitó que los visitantes llegaran por delante al descanso (46-46, m.20).

El Maccabi regresó a la pista más agresivo en las dos canasta y Pierre Jackson le condujo a un parcial de 8-0 que obligó al Valencia a despertarse de golpe. Fue San Emeterio quien le salvó del mal momento con diez puntos casi consecutivos (62-60, m.27).

Tres ataques seguidos para ponerse por delante tuvo el Valencia pero le faltó claridad para lograrlo y el Maccabi volvió a salir mejor en el inicio el último cuarto lo que obligó a Txus Vidorreta a parar el encuentro. El tiempo muerto y una canasta con adicional de San Emeterio le devolvieron las buenas sensaciones.

Devolver los 'golpes' del equipo israelí dio confianza el Valencia durante unos minutos pero el Maccabi, alimentando bajo el aro un potente Tyus, siguió sumando y no se puso nervioso.

Un triple a tabla de Deshaun Thomas disparó la confianza de los locales y minaron la confianza de los visitantes, a los que se les hizo un mundo tener que remontar una ventaja de nueve puntos.

No dejó de luchar el equipo valenciano que con dos triples casi seguidos, de Doornekamp y Van Rossom, se ganó una última opción, que el Maccabi le 'regaló' al no conseguir poner el balón en juego en los cinco segundos reglamentarios a falta de trece segundos pero en la última acción el triple de Green no entró y el choque se acabó según el guión previsto.

Ficha técnica:

Maccabi Tel Aviv (25+21+23+25): Jackson (21), Kane (2), Roll (8), Bolden (5), Parakhouski (14) -cinco titular- Thomas (20), Tyus (6), Dibartolemeo (6), Cohen (-) y Cole (12).

Valencia Basket (21+25+19+26): Vives (11), Green (24), Doornekamp (6), Thomas (7), Pleiss (8) -cinco titular- Van Rossom (3), Rudez (3), Rafa Martínez (6), San Emeterio (15) y Hlinason (8).

Árbitros: Lamonica (ITA), Latisevs (LET) y Racys (SUE). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la undécima jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el pabellón Menora Mivtachim Arena ante 11.000 espectadores.



Victoria del Baskonia ante Unicaja



Baskonia ha obtenido el triunfo (88-82) ante Unicaja Málaga en partido correspondiente a la undécima jornada de Euroliga, un encuentro que sirve a los de Pedro Martínez para tomar aire en la clasificación ahondando en la crisis de los de Joan Plaza, que encadenan cinco derrotas consecutivas en la máxima competición continental.

Tras un primer cuarto desastroso para el equipo malacitano en el que terminaron 15 por debajo (27-12), Unicaja consiguió reaccionar ayudado por un genial Sasu Salin y un excelso Adam Wazcynski con el tiro exterior. Al polaco le entró prácticamente todo desde la línea de 6,75 en el segundo parcial.

Los de Joan Plaza se acercaron y de qué manera al marcador (36-34) merced a unos mágicos minutos, demostrando un gran carácter y una mayor efectividad con el rebote ofensivo, pero los pupilos de Pedro Martínez mantuvieron las distancias haciendo un gran trabajo más allá del aro para irse al descanso con una ventaja de cinco puntos (41-36).

El gran porcentaje de los dos equipos en tiros de tres se hizo patente en el tercer cuarto, que comenzó con uno de Nemanja Nedovic. Por su parte, Wazcynski siguió con su recital a comienzos del tercer parcial en el que Unicaja siguió creciendo poniéndose incluso por delante en el choque. Los vitorianos echaron de menos a Johannes Voigtmann, fuera del partido por momentos, aunque llegaron a los últimos 10 minutos con ventaja (59-56).

La igualdad fue la gran protagonista en los primeros minutos del cuarto decisivo. Voigtmann apareció cuando su equipo más lo necesitó, lo que otorgó al cuadro vasco una ventaja holgada a cinco para el final (71-64). Tanto Janis Timma como Wazcynski siguieron con su festival de triples. El letón llevó a los suyos a la victoria ante un Unicaja en el que el polaco no fue suficiente.

Con este resultado Baskonia toma aire en Europa después de la última derrota ante Fenerbahce. Por su parte, Unicaja sigue sumido en su crisis de resultados en Europa, donde encadena ya cinco derrotas consecutivas ocupando el farolillo rojo de la tabla.



Ficha técnica:



88 - Baskonia (27+14+18+29): Huertas (4), Beaubois (11), Timma (24), Kevin Jones (5) y Voigtmann (8) -cinco inicial-, Granger (6), Janning (7), Shengelia (12), Poirier (6) y Vildoza (2).



82 - Unicaja (12+24+20+26): McCallum (11), Nedovic (13), Milosavljevic (6), Suárez (5) y Shermadini (2) -cinco inicial-, Díaz (2), Salin (5), Waczynski (25), Augustine (2) y Brooks (5).



Árbitros: Damir Javor (Eslovenia), Petri Mantyla (Finlandia) y Jurgis Laurinavicius (Lituania). Sin eliminados.



Incidencias: Partido correspondiente a la undécima jornada de la Euroliga disputado en el Fernando Buesa Arena ante 10.346 espectadores.