Coutinho quería irse al club catalán

Coutinho admitió que estaba "interesado" en dejar el Liverpool este verano y recalar en el Barcelona, y aseguró que desconoce lo que sucederá en el futuro. "Lo que ocurrirá en enero lo conoceremos en enero; no sé si realizarán una oferta por mí", comentó el jugador brasileño, quien a comienzos de año firmó un nuevo y lucrativo contrato de cinco años con el equipo inglés. "El pasado verano recibí una oferta de trabajo, algo que le puede pasar a cualquier empleado, y yo realmente estaba interesado en ella. Como al final me quedé aquí, he jugado con todo mi deseo y mis ganas", apunta.