Jorge Sanz habla de confianza

El Leyma Coruña confirmó su recuperación doctorándose el pasado domingo en Manresa. El conjunto catalán era el tercer clasificado y estaba invicto en casa, pero esa condición se acabó tras el paso de los de Aranzana.

Jorge Sanz es el jugador mejor valorado del conjunto naranja y tiene la clave de la vuelta al buen camino de su equipo tras sumar siete derrotas y sólo tres victorias en los primeros diez encuentros de la temporada. "Ahora jugamos como entrenamos. Antes no éramos capaces de transmitir al partido lo que hacíamos día a día y eso nos generaba frustración. Todos somos importantes y tenemos confianza y hemos cogido el ritmo de la competición", explica el base del Leyma.

Con las victorias de las dos últimas semanas frente a Chocolates Trapa Palencia y Manresa, el conjunto coruñés dio un gran salto en la clasificación desde el decimoquinto puesto al noveno que ocupa ahora mismo. Si la liga acabase hoy, el Leyma estaría en el play off de ascenso, que es el objetivo a final de temporada. Jorge Sanz cree que el equipo ahora sí está en la senda correcta. "El objetivo es llegar al play off pero la liga es larga y competitiva y todos los equipos son fuertes. Si seguimos trabajando así podemos estar al final entre los nueve primeros. No hemos hecho balance de este primer tercio de la temporada porque no hay tiempo de pensar en los partidos perdidos, ahora hacemos las cosas con más confianza y el equipo está más unido".

El conjunto de Gustavo Aranzana entró en una dinámica negativa en la que encadenó cinco derrotas en seis partidos, y al grupo le costó mucho salir de ahí. Sanz analiza lo que influye el estado mental en la pista: "Las rachas negativas repercuten mucho en los partidos y en el trabajo. Por ejemplo si encajas parciales de anotación en contra en un partido y vienes de varias derrotas te ves incapaz de remontar. Pero ahora tenemos otra mentalidad. Somos conscientes de que le podemos ganar a cualquiera. Ante Manresa llegamos a perder de diez puntos al inicio del segundo cuarto, antes nos hubiésemos visto incapaces de salir de ahí porque estábamos frustrados sin embargo ahora fuimos capaces de remontar y ganar el partido".

La próxima cita del equipo naranja es el domingo a las 12.00 en Riazor ante el Barcelona B, y Jorge Sanz asegura que ahora, en plena racha positiva, "somos más peligrosos que antes", y añade "somos los mismos jugadores pero todos hemos asumido nuestro rol para ayudar el equipo, unos con más minutos y otros con menos pero la gente tiene confianza para aportar al equipo lo que sea".

La LEB Oro esta temporada está muy apretada y es una liga muy competitiva por lo que sumando una victoria se puede dar un salto considerable en la tabla. Y el base del Leyma Coruña reconoce que es práctica habitual en el vestuario naranja echarle un vistazo a las estadísticas después del fin de semana: "Sí solemos mirar la clasificación y los resultados, pero somos conscientes de que la liga es larga. Cuando hay que mirar dónde estás es en el último partido de liga. El inicio de temporada nos ha costado porque además ha habido una gran remodelación grupal en el club y hemos tenido una adaptación mayor de lo esperado".

Con la confianza que dan las victorias, y la intensidad que imprime Aranzana a los entrenamientos este Leyma parece que ha encontrado el buen camino hacia el infinito y más allá.