Cristiano Ronaldo: "Soy el mejor jugador de la historia"

Cristiano Ronaldo, que ganó su quinto Balón de Oro, afirmó que se considera "el mejor jugador de la historia" y que no ve ningún rival mejor que él. "Soy el mejor jugador de la historia, en los buenos y en los malos momentos (...). Respeto las preferencias de todo el mundo, pero no veo a nadie mejor que yo", afirmó el futbolista en una entrevista en el especial del Balón de Oro publicado ayer por France Football, organizadora del trofeo.

Ronaldo ganó su quinto galardón con 946 puntos, una de las victorias más claras, casi el 90 % de los votos posibles, con 133 de los 176 miembros del jurado situándole en el primer peldaño y solo dos de ellos, los de Turkmenistán y Sri Lanka, sin concederle ni un voto.

Messi, que firmó su quinto segundo puesto y su undécimo pódium, logró 670 puntos, mientras que Neymar, tercero por segunda vez, se hizo con 361 puntos.

El portero del Juventus Gianluiggi Buffon fue cuarto con 221 puntos, Luka Modric tuvo 84 y su compañero de equipo Sergio Ramos, primer español de la clasificación, fue sexto con 71 votos. El francés Kylian Mbappé, de 18 años, el integrante más joven del top 10 en las 62 ediciones del galardón, tuvo 48 puntos.

En la entrevista el portugués afirmó que es el jugador que más recompensas individuales ha ganado, más allá del Balón de Oro. "Eso quiere decir algo y no es solo el trabajo que hago en el gimnasio, como piensan algunos, es un conjunto de cosas", afirmó. "Ningún futbolista hace las cosas de las que yo soy capaz. Y yo hago cosas que los otros no pueden hacer. No hay ningún jugador más completo que yo", afirmó.

Destacó que juega con las dos piernas, que es rápido, potente, bueno en el juego de cabeza, que marca goles y que da asistencias. "La gente puede preferir a Messi o a Neymar, pero nadie es más completo que yo", insistió. Sobre la rivalidad con Messi Ronaldo aseguró que le motivó para seguir peleando. "Gané el Balón de Oro antes que Messi. Luego me superó con cuatro consecutivos. En ese momento estaba triste y enfadado. Iba a las ceremonias de entrega pero no ganaba nunca. En un momento estaba incluso desmotivado", confesó. Aseguró que no perdió la paciencia y que, poco a poco, las cosas fueron cambiando.