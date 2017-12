Tops-Alexander gana en Casas Novas

La australiana Edwina Tops-Alexander se impuso en el Gran Premio Longines FEI Copa del Mundo-Trofeo Caixabank, la prueba estrella de las celebradas en casas Novas con motivo de del XXXV Concurso de Saltos Internacional 5 estrellas de A Coruña.

La amazona australiana salió con California al desempate, para el que únicamente se clasificaron 8 binomios, con el aplomo necesario para un recorrido solo apto para los mejores. Completó la prueba sin falta y en un tiempo de 40,08 segundos, que no solo desbancó a Manuel Fernández Saro del primer puesto que ostentaba hasta ese momento, sino que tampoco pudo mejorar Max Kühner, pese a acabar sin penalizaciones.

Tops-Alexander se mostró radiante de satisfacción en su regreso a la Copa del Mundo tras su maternidad: "Es bastante emocionante para mí, ya que el año pasado no pude participar. Estaba decidida a regresar y hacer un buen concurso, y así ha sido. Encima, ha venido mi familia desde Australia, y es una experiencia fantástica". La amazona también tuvo palabras de elogio para su caballo, California. "Hasta el momento ha hecho un montón de cosas buenas. Ganó en París y aquí, este es el segundo Gran Premio. Aún le queda mucho por demostrar". La amazona australiana no se olvidó de la organización del concurso: "Gracias a los sponsors y los organizadores. He venido muchos años y la atmósfera es increíble y siempre está lleno de público", destacó.

Con anterioridad a la prueba reina, se habían disputado otras tres en el recinto de Larín. Sara Salom se impuso en el Gran Premio Tyco, la prueba grande del concurso 2*, protagonizando una nueva victoria española, a lomos de Clear Concert, que no dio opción a sus oponentes en el desempate.

Y ayer también sonó el himno de Italia en Casas Novas, tras el triunfo de Emanuele Gaudiano en el Trofeo Prosegur, de máxima categoría. La yegua Carlota 232 fue la más rápida de una prueba disputada a dos fases, con un tiempo de 28,23 segundos, 1,01 menos que Julien Epaillard, quien había parado el reloj en 29,24.

En la otra prueba 2* del día, el Trofeo Eroski Center, que abrió la jornada, la yegua Taormina volvió a llevar a Mariel Victoria Aguirre a lo más alto del podio por segunda vez en Casas Novas. La mexicana volvió a lograr el mejor tiempo entre los 33 participantes, 28,72 segundos. Fue el tercer podio de la amazona, que había ganado el Trofeo Inaugural y fue tercera el sábado en el Trofeo Lexus.

Miles de personas pasaron estos tres días por las instalaciones hípicas de Casas Novas, que en el verano de 2018 volverá a abrir sus puertas para la alta competición.