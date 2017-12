Froome no se avergüenza de haber usado salbutamol

El ciclista británico Chris Froome, investigado por un presunto dopaje con salbutamol durante la pasada Vuelta a España, afirmó que no se avergüenza de haber usado ese medicamento y pidió que no se manipule la información sobre deportistas asmáticos.



"Es triste ver argumentos erróneos sobre el uso de salbutamol por atletas asmáticos", escribió el ciclista del Sky en su cuenta de Twitter.



Froome expresó su temor de que esta acusación pueda llevar a otros deportistas con esa enfermedad a privarse de inhalar ese medicamento en situaciones de emergencia "por temor a ser juzgados".



"No es algo de lo que haya que avergonzarse", agregó el ganador de cuatro ediciones del Tour de Francia y de la pasada Vuelta a España.





It's sad seeing the misconceptions that are out there about athletes & salbutamol use. My hope is that this doesn't prevent asthmatic athletes from using their inhalers in emergency situations for fear of being judged. It is not something to be ashamed of @asthmauk #asthma