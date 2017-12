Froome: "No soy un tramposo"

El ciclista británico Chris Froome (Sky) confesó que la noticia de su positivo por salbutamol en la pasada Vuelta a España ha sido "dañina" y deseó que al final de todo el proceso la gente sepa que no es "ni un tramposo ni un dopado", avalado por "la riqueza y el detalle" de la información que poseen para defender su inocencia y "averiguar la causa real del problema". "No, definitivamente no lo soy [un tramposo o un dopado]. Espero que lleguemos al final de este proceso y que la gente pueda saber eso. Esto es dañino, ha sido un enorme shock para mí también, es dañino", aseveró Froome en una entrevista en exclusiva a Sky Sports.

De todos modos, el británico indicó que, "al mismo tiempo", tiene muy claro que "fundamentalmente" siguió "el protocolo" establecido. "No he sobrepasado ningún límite y espero que al final de este proceso eso estará claro para todos y que seré exonerado de cualquier error", afirmó. Además, el cuatro veces ganador del Tour de Francia subrayó que no está preocupado de lo que el aficionado pueda pensar. "No puedo decir lo que otra gente va a pensar al final de esto. Obviamente, puedo únicamente controlar mi aporte a la situación y, tal como está, estamos haciendo todo lo posible para dar a las autoridades pertinentes toda la información que tenemos de la Vuelta", advirtió.

"Riqueza de información"

"Hay que recordar que en una carrera como La Vuelta voy a pasar un control cada día en el que sea el líder, sabía que iba a ser controlado", añadió Froome. Este apuntó que también poseen "una riqueza de información" dentro del equipo de lo que come "cada día" y "cuántas veces" se tuvo que "parar a orinar cada día". "El detalle de la información que hemos podido facilitar es muy amplio y espero que con toda esa información podamos llegar al fondo de este esto y averiguar cual es la causa real del problema", sentenció el que actualmente está considerado como el mejor ciclista del mundo.