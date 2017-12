Sergio Ramos: "Me cuesta creer que España no esté en Mundial"

El capitán de la selección española y del Real Madrid, Sergio Ramos, aseguró en Abu Dabi que le cuesta "creer que España no esté en el Mundial de Rusia después de los partidos de clasificación que ha hecho" el equipo, que concluyó invicto y primero del grupo G europeo con 28 puntos, 5 más que Italia.

"Me ha llegado, pero no creo que España pierda en los despachos lo que nos ha costado ganar en el campo. Habrá que esperar, pero me cuesta creer que España no esté en el Mundial de Rusia después de los partidos de clasificación que hemos hecho", señaló en la rueda de prensa previa a la final del Mundial de Clubes mañana contra el Gremio brasileño.

Ramos se expresó así después de que la RFEF anunciara que la FIFA y la UEFA le trasladaron durante el sorteo del Mundial de Rusia el pasado día 1 su preocupación por la situación que atraviesa la Federación Española de Fútbol (RFEF), ante la suspensión temporal por un año de Ángel María Villar como presidente decidida por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD).

La RFEF indicó también que representantes de la FIFA y de la UEFA tienen previsto desplazarse a Madrid para mantener una reunión con miembros del Gobierno español y abordar el tema.

En el sorteo del Mundial que se jugará el próximo verano en Rusia, España quedó encuadrada en el grupo B junto a Portugal, Marruecos y Japón.