Viaje y partido en el mismo día

El Leyma Coruña está en el buen camino tras encadenar tres victorias consecutivas pero Gustavo Aranzana no quiere que nadie se confíe: "Sería estúpido pensar que ahora que estamos ganando las cosas van a ser más sencillas. Hay que seguir siendo humildes y trabajando como hasta ahora".

El equipo coruñés viaja esta mañana a Palma de Mallorca para enfrentarse al conjunto local en el polideportivo Son Moix a las ocho de la tarde. La plantilla naranja se desplaza esta vez el mismo día de partido, "es algo diferente, pero espero que no sea un problema. La motivación y la concentración están al máximo partido un encuentro de gran dificultad", explicó el técnico vallisoletano del Leyma.

El equipo ha ganado en los tres últimos encuentros a Barcelona B, Palencia y Manresa pero nadie quiere que esto se le suba a la cabeza a los jugadores. "Hemos trabajado esta semana en evitar la euforia porque en el día a día ha habido momentos de falta de tensión por pensar 'qué bien estamos' pero todos los días hay que apretar. Pensar que el Iberostar Palma será fácil o que vamos a ganar sin hacer el trabajo que tenemos que hacer es un error. Nuestra máxima es que puedes ganar a todos los equipos pero con cualquiera puedes perder".

Iberostar Palma

"Vienen de una derrota dura ante Sammic y seguro que han trabajado mucho para intentar revertir la situación. Son un equipo con una dinámica ofensiva extraordinaria y excelentes porcentajes de tiro. Además manejan muy bien el balón y son los que más tiros de tres hacen. Tienen mucho talento y sólo suman una victoria menos que nosotros. Va a ser un partido dificilísimo porque las dos plantillas estamos muy parejos. En unos parámetros somos superiores, y en otros lo son ellos", analizó Gustavo Aranzana.

A falta de cuatro partidos para el final de la primera vuelta, a petición de los periodistas el entrenador del equipo coruñés hizo balance de lo que ha vivido el equipo hasta ahora: "Empezamos mal, bueno no tan mal. Tuvimos un bache en el tercer partido que se reflejó en el estado anímico de los chicos pero el equipo resurgió y todos los jugadores se han ido acoplando al grupo poco a poco. Hemos cogido la dinámica buena y ahora no podemos salirnos de esta línea. Hay que seguir siendo humildes y trabajando como hasta ahora. Todavía tenemos más derrotas que victorias, eso no es para ponernos medallas y hay que darle la vuelta a esta situación cuanto antes", explicó el técnico del conjunto naranja.