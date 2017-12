La Copa del Rey se jugará en Lloret del 22 al 25 de febrero

El Liceo luchará por la Copa del Rey en Lloret de Mar del 22 al 25 de febrero. El Pavelló Muncipal de'Esports de la localidad catalana volverá a acoger la competición después de las ediciones de 2006 y 2010. Los verdiblancos tendrán como posibles rivales a los otros seis mejores clasificados de la OK Liga al término de la primera vuelta y al Lloret, que jugará en calidad de anfitrión. El Liceo ya tiene asegurado ser cabeza de serie en el sorteo de emparejamientos de cuartos de final. Después habrá las semifinales y la final, todo en cuatro días que convertirán a Lloret de Mar en la capital mundial del hockey sobre patines.

El Liceo no gana la Copa del Rey desde la edición de 2004, disputada en Jerez de la Frontera. En aquella ocasión, los verdiblancos apearon al Vic en cuartos de final (4-3) y al Barcelona en las semifinales, que se decidieron en los penaltis (4-3). En la final, el conjunto coruñés se impuso al Barna Work Igualada por 2-0, los dos tantos obra de Francesc Bargalló. Desde entonces, ya no es solo que los verdiblancos no hayan vuelto a ganar la competición copera, sino que no han vuelto a meterse en una final con las semifinales como barrera.