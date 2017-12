La San Silvestre A Coruña 2017 espera reunir media tonelada de alimentos

La San Silvestre Coruña 2017, que organizan el Club Rialto y el Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de A Coruña, mantiene un año más su vertiente solidaria, con la recogida de alimentos realizada por O Silbato, la Red Ofisat Galicia y Saunier Duval. Marcos Ordóñez, coordinador de la campaña, confía en que este año se supere la media tonelada, gracias al nuevo punto de recogida que se instalará en la Casa del Agua. De esta forma, la acción se amplía en dos días más, puesto que las donaciones se podrán realizar, además del mismo día de la carrera, también el 29 y el 30, durante la recogida de dorsales en la Casa del Agua.

Este es el sexto año consecutivo en que los empleados del servicio técnico oficial de Saunier Duval realizan esta acción solidaria, en la que también se encargan de recaudar alimentos en el Colegio de Árbitros, gracias a la colaboración de la Peña O Silbato.

A PARTIR DE 11 AÑOS

La carrera, que alcanza su octava edición, rebaja la edad de inscripción hasta los 11 años, debido a la gran demanda que hay de las familias y para fomentar el deporte entre los más jóvenes. Los menores de 14 años deberán inscribirse aportando los datos de sus padres o un tutor legal o presentando un justificante.

El plazo para realizar la inscripción, que se puede hacer a través de la web www.sansilvestrecoruna.com o en www.championchipnorte.com, se mantendrá abierto hasta las 23.00 horas del próximo 26 de diciembre. La carrera ha superado ya los 2.600 inscritos. La prueba, que se vive más como una fiesta del deporte y los deportistas para despedir el año que como una competición, tendrá este año un recorrido similar al de la última edición. El trayecto, que se iniciará en el Obelisco a las 17.00 horas del próximo día 31 de diciembre, será de aproximadamente 7 kilómetros y pasará por Juana de Vega para salir en Riazor al paseo marítimo, por donde continuará pasando por la Domus y el Aquarium Finisterrae para pasar por delante de la Torre (sin salir del paseo) siguiendo hasta San Amaro, la Hípica, hospital Abente y Lago, castillo de San Antón y concluir en María Pita, en donde estará ubicada la meta.

TALLERES Y CLASES MAGISTRALES

La carrera dispondrá este año de diversos talleres y clases magistrales para los participantes, en colaboración con Termaria. El hall de la Casa del Agua, donde los corredores tendrán que ir a recoger sus dorsales, dispondrá los días 29 y 30 de diciembre, de varias actividades que se enmarcan dentro de la Feria del Corredor.

Los talleres, cada uno de 30 minutos de duración, se impartirán el viernes 29, de 18.00 a 20.00 horas. Las materias serán Liberación miofascial con foam roller, Pilates, Hipopresivos, Trabajo de centro y Stretching activo, todas enfocadas específicamente para corredores. Las masterclasses tendrán lugar el sábado 30, de 10.00 a 12.45 horas y serán SportCircuit, BalletFit, Zumba y Bodybalance.

Para participar es necesario rellenar el formulario de inscripción en el siguiente enlace: http://termaria.es/san-silvestre-2017/. Además, todos los jueves, a las 20.30 horas, quienes deseen participar pueden apuntarse a los entrenamientos que organiza Termaria para socios y no socios, con el hall de Emalcsa como punto de encuentro. Quienes quieran anotarse, deben enviar un correo electrónico a info@termaria.es con su nombre y apellidos.

RECOGIDA DE DORSALES

Este año, la prueba contará con un tope de 4.000 participantes, lo que supone 500 plazas más que en 2016. La recogida del dorsal-chip (desechable) y camiseta tendrá lugar los días 29 y 30 de diciembre en horario ininterrumpido de 10.00 a 21.00 durante la feria del corredor que se montará en el hall de Emalcsa situado en Termaria Casa del Agua. La bolsa y el dorsal podrán ser recogidos por un amigo o un familiar o cualquier persona acompañada de un documento acreditativo del participante.

La inscripción tiene un coste de 12 euros, que se rebaja a 10 euros para los que posean chip en propiedad. Los atletas que acrediten marca igual o inferior a 31´ en alguna de las tres últimas ediciones contarán con dorsal preferente y se situarán en el cajón de salida A. No se admitirá bajo ningún concepto la participación de corredores que no se hayan inscrito reglamentariamente o que no figuren en el listado oficial de la prueba. En caso de que algún participante no inscrito sea detectado durante la carrera, la organización tomará las medidas legales oportunas

En la prueba se establecerán, además de la clasificación absoluta, otras categorías:

- Joven: 11 - 15 años.

- Joven 16 a 19 años

-Absoluto femenino/masculino

- Senior: 20 - 29 años.

- Veteranos A: 30 - 39 años.

- Veteranos B: 40 - 49 años.

- Veteranos C: 50 - 59 años.

- Veteranos D: 60 años en adelante.

- Jamonerías El Pinar al mejor disfraz individual.

-Abanca al mejor disfraz temático colectivo.

El cronometraje correrá a cargo de la empresa Championchipnorte y el control de llegada se cerrará 60 minutos después de que entre en meta el primer clasificado. Habrá trofeos para los tres clasificados de cada categoría, para los tres primeros de la prueba absoluta y mejor disfraz, tanto individual como colectivo.

La VIII San Silvestre está organizada por Club Rialto y el Ayuntamiento de A Coruña, con Turismo de A Coruña, Abanca, Emalcsa, Coca Cola, Termaria y La Opinión A Coruña como patrocinadores. En la prueba también colaboran Metropolitan La Solana, El Corte Inglés, Ortoteco, Castro Ópticos, Tahonas Debén, Relojería Calvo, Gadis, Radio Coruña, Jamonerías El Pinar y Cistalería El Reflejo.