La Real recibe al Sevilla necesitada de una victoria

La Real Sociedad cierra el curso liguero de 2017 con la obligación de ganar al Sevilla si no quiere alejarse de los puestos europeos que están ahora a cuatro puntos, en el partido que supondrá la despedida del mexicano Carlos Vela del fútbol europeo. Vela no seguirá en la Real tras las vacaciones navideñas porque inicia una nueva etapa profesional en la liga americana de fútbol (MLS) a partir de febrero y se espera que pueda despedirse desde el terreno de juego, aunque quizás no desde el once titular.

Los donostiarras llegan a este partido muy presionados por sus malos resultados en Anoeta, donde únicamente ha ganado dos de los ocho partidos que han jugado en casa.

La afición txuri urdin está de uñas por los continuos reveses y sus últimas comparecencias en Anoeta se han saldado con la eliminación en Copa ante el Lleida, la derrota contra el Zenit y un empate ante Las Palmas.