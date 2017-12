El Alavés gana y presiona al Dépor

Munir dio tres puntos de oro al Alavés que venció por 1-0 a un desdibujado Málaga, rival directo. Con este triunfo además, el equipo vasco sale, por el momento, de los tres últimos puestos, en los que mete al Dépor, que aún debe jugar.

El resultado pudo ser mayor. El Alavés sumó efectivos en ataque, donde Munir gozó de numerosas ocasiones para haber decantado el marcador antes. El Málaga, por su parte, intentó manejar el esférico en la primera parte, pero se encontró con un intenso y veloz Alavés que le puso en aprietos y que se adueñó del terreno de juego en la primera media hora del segundo asalto. Los dos equipos buscaron sin contemplaciones la portería rival desde los primeros minutos de un encuentro en el que el Málaga intentó elaborar más las jugadas, además de presionar más arriba.

La primera oportunidad clara la tuvo Munir en el minuto 10 que fue habilitado por Pina, quien recuperó un balón en la frontal del área, pero su zurdazo lo repelió Roberto. Seguidamente, fue el Málaga el que intentó mover el árbol con un centro del Chory Castro que no encontró rematador en boca de gol. El partido no tuvo un segundo de asueto y, de nuevo, Munir gozó de otra ocasión clara en el minuto 13, pero no pudo resolver en el mano a mano con el meta del equipo andaluz, que aguantó en pie la llegada y el disparo posterior del alavesista.

El equipo de Abelardo, que desde que asumió el cargo ha sumado 9 de 12 puntos, creó peligro e inquietó a una insegura defensa malaguista que, sobre todo, desguarneció su banda derecha, un flanco por donde Pedraza y Burgui consiguieron colarse en varias ocasiones.

El Alavés volvió a crear peligro en el 26 en una nueva transición que cedió Burgui a Ibai, pero el remate fue excesivamente centrado. El plantel de Míchel aguantó el empuje de los locales y tuvo una gran ocasión a balón parado en el 31, con un disparo de Recio que obligó a lanzarse a su palo derecho a Pacheco. Aguirregabiria se sumó un par de veces al ataque y en uno de sus envíos estuvo cerca de encontrar rematador para empujar un balón que se paseó por delante de la portería. El plantel de la Costa del Sol se estiró en la recta final de la primera mitad y contó con varias posesiones largas, aunque no consiguieron crear ocasiones claras.

Tras el paso por vestuarios, el Alavés pudo adelantarse en el minuto 50, pero Munir volvió a perdonar. La desesperación no pudo con el cuadro de Abelardo que se hizo con el mando y en el 58 volvió poner en pie a un entregado Mendizorroza con un vaselina que superó a Roberto, pero que se marchó por línea de fondo. El que la sigue la consigue y el hispano-marroquí abrió, por fin, el marcador con un remate a placer después de una prolongación de Duarte con la cabeza.

Tras la riada de ocasiones, el partido entró en un momento de letargo, aunque los alavesistas no dudaron en ir a por el segundo. El resultado era corto y, mientras unos no renunciaron a ampliar la renta, otros insistieron en el empate. Así, en el 79, Mula que acaba de ingresar en el terreno de juego, recogió un balón en un saque de esquina, pero su disparó se fue por encima del larguero de Pacheco.

En la recta final, el conjunto andaluz buscó la igualada, pero la zaga albiazul repelió con acierto las intenciones de los hombres de Míchel y la victoria se quedó en casa.