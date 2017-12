Últimas 700 plazas para la San Silvestre Coruña

El martes de la semana que viene a las 23.00 horas finaliza el plazo para apuntarse a la San Silvestre Coruña que se disputará el 31 de diciembre y los dorsales empiezan a escasear. A última hora de ayer ya solo quedaban 700 plazas disponibles, pues la organización limitó a cuatro mil corredores la participación, cifra que si se alcanza supondría un nuevo récord de la prueba ya que en 2016 fueron 500 menos. Los que todavía no se hayan apuntado todavía lo pueden hacer a través de las páginas web www.sansilvestrecoruna.com y www.championchipnorte.com.

La recogida del dorsal-chip (desechable) y camiseta tendrá lugar los días 29 y 30 de diciembre en horario ininterrumpido de 10.00 a 21.00 horas durante la Feria del Corredor que se montará en el vestíbulo de Emalcsa situado en Termaria Casa del Agua. La bolsa y el dorsal podrán ser recogidos por un amigo o un familiar o cualquier persona acompañada de un documento acreditativo del participante.

La inscripción tiene un coste de 12 euros, que se rebaja a 10 para los que posean chip en propiedad. Los atletas que acrediten marca igual o inferior a 31 minutos en alguna de las tres últimas ediciones contarán con dorsal preferente y se situarán en el cajón de salida A. No se admitirá bajo ningún concepto la participación de corredores que no se hayan inscrito reglamentariamente o que no figuren en el listado oficial de la prueba. En caso de que algún participante no inscrito sea detectado, la organización tomará las medidas legales oportunas.

La carrera dispondrá este año de diversos talleres y clases magistrales para los participantes, en colaboración con Termaria. El vestíbulo de la Casa del Agua, donde los corredores tendrán que ir a recoger sus dorsales, dispondrá los días 29 y 30 de diciembre, de varias actividades que se enmarcan dentro de la Feria del Corredor. Para participar es necesario rellenar el formulario de inscripción en el enlace http://termaria.es/san-silvestre-2017/. Además, todos los jueves, a las 20.30 horas, quienes deseen participar pueden apuntarse a los entrenamientos que organiza Termaria para socios y no socios.

La VIII San Silvestre está organizada por Club Rialto y el Ayuntamiento de A Coruña, con Turismo de A Coruña, Abanca, Emalcsa, Coca Cola, Termaria y LA OPINIÓN como patrocinadores. En la prueba también colaboran Metropolitan La Solana, El Corte Inglés, Ortoteco, Castro Ópticos, Tahonas Debén, Relojería Calvo, Gadis, Radio Coruña, Jamonerías El Pinar y Cistalería El Reflejo.