Otra vez la apisonadora Liceo se puso en modo intratable. Da igual el rival, su calidad y sus antecedentes, ayer un Lleida que era quinto y uno de los equipos de moda de la OK Liga. El conjunto verdiblanco deja KO a sus oponentes vía estrangulación. Como una boa constrictor, va apretando, cada vez una vuelta más, hasta que no queda ni un hilo de oxígeno en el pulmón de su víctima. Aplastamiento por asfixia. El Lleida estuvo a punto de soltarse al forzar el 2-3 al inicio de la segunda parte. Tomó aire, no el suficiente y lo acabó pagando. Los coruñeses aprovecharon el sobreesfuerzo para marcar seis goles más. El conjunto de Juan Copa cierra el año en el liderato con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona -que ayer venció por 0-1- y con la posibilidad de proclamarse campeón de invierno a la vuelta de las vacaciones, cuando el 7 de enero reciba en el Palacio de los Deportes de Riazor al Voltregá.

Si al Liceo no le sienta mal el turrón, pocas posibilidades tendrán los blanquiazules como pocas tuvo ayer el Lleida. De nuevo se preveía un partido complicado. Otra vez el conjunto coruñés dominó con tal soltura, normalidad y aparente sencillez que no tuvo rival. Implacable en defensa, con un cerrojo en la portería llamado Xavi Malián, especialista en desmoralizar a delanteros, y un acierto en ataque que está resultando demoledor. Pocos peros se le puede poner a un equipo en el que además todos los efectivos aportan. Ayer marcaron todos los jugadores de pista: Josep Lamas (2), Sergi Miras (2), Carlo di Benedetto, Eduard Lamas, César Carballeira, Marc Coy y David Torres. Un festival previo a la Navidad.

Los verdiblancos se manejan bien en todos los escenarios de partido, pero uno de los que más les gusta, a quién no, es verse con ventaja al poco de empezar. Muchas veces es David Torres el encargado de cumplir este deseo. Últimamente es Josep Lamas. Marcó en el 4 y en el 7. En el medio de ambos, un penalti que Malián detuvo en dos ocasiones a Andreu Tomás, el primer lanzamiento y la repetición que mandaron los árbitros. La comodidad del marcador dejaba al Liceo en otra de las situaciones que le gustan. No forzar para sentenciar en la segunda parte. Pero aun así llegó el tercero, de Carlo di Benedetto. Y más que pudieron caer, con una directa fallada por Lamas tras la azul a Ferrer.

A un minuto para el descanso, Carballeira también vio azul y Darío Giménez anotó a bola parada. En la reanudación, un misil de César Candanedo supuso el 2-3. Fueron los mejores minutos de los locales. Pero el Liceo tampoco se dejó intimidar. Siguió a lo suyo y puso una marcha más cuando lo necesitó en una recta final del partido en la que sentenció con seis tantos en 13 minutos: Eduard Lamas, Sergi Miras de penalti, César Carballeira, Marc Coy, David Torres y Sergi Miras. Hubo goles para todos los gustos y colores, pero el verdiblanco, sin duda, el ganador.