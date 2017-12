Capello: "Los jugadores del Bayern le hicieron la guerra a Ancelotti"

Fabio Capello está convencido de que los jugadores del Bayern Múnich hicieron "la guerra" a su compatriota Carlo Ancelotti, quien fue despedido a finales del pasado mes de septiembre tras perder por goleada ante el PSG en la Liga de Campeones. "Muchos se preguntan ahora que ha hecho Heynckes para reconducir la situación del Bayern. Creo que la respuesta está en los jugadores", dijo Capello en declaraciones a Sky Italia, donde aseguró que un entrenador puede hacer "mucho", pero no lo conseguirá si los jugadores "no lo quieren". "Le hicieron la guerra a Carlo. Querían que fuese despedido y para demostrarlo el acierto del cambio de entrenador están dando todo ahora. La plantilla no dio ese extra que sí está dando en estos momentos", añadió Capello, quien dirige al Jiangsu Suning de la Liga china.