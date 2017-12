Rafa Nadal renuncia a iniciar la temporada en Brisbane

El español Rafael Nadal anunció este jueves su renuncia al torneo de tenis de Brisbane (Australia), donde el número uno del mundo tenía previsto iniciar la temporada.



"Mi intención era jugar ese torneo", explicó en su perfil de Twitter, "pero no estoy preparado".







I am sorry to announce I won´t be coming to Brisbane this year. My intention was to play but I am still not ready after last year´s long season and the late start of my preparation.

I had a great time there and it was a great start to the month I spent in Australia