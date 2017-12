El escenario más difícil y el peor rival

Con el espíritu de Manresa. El Leyma Coruña afronta el complicado reto de disputar el derbi gallego en Lugo contra el líder Breogán con el reciente ejemplo de su victoria en la pista catalana, igual que la lucense infalible hasta la visita del conjunto naranja. Ahora sube la dificultad. Enfrente tendrá a una afición que mete mucha presión y también al que Gustavo Aranzana considera el mejor equipo de LEB Oro y principal candidato al ascenso directo a la ACB. "El rival más difícil y el sitio más complicado", resume el entrenador. Pero los derbis nunca entienden de favoritismos y estadísticas. Los coruñeses saben cómo pueden hacer daño y sin miedo, sabiendo que tienen que dar lo mejor de sí mismos, intentarán despedir el año a lo grande.

El optimismo naranja contrasta con la realidad. El Breogán es el líder de la clasificación con trece victorias y solo dos derrotas, ninguna de ellas en casa. "Los números acreditan que es un equipo infalible en casa", avisa el técnico del Leyma, que desgrana estas estadísticas, con solo 60 puntos encajados y más de 84 anotados de media. "Los últimos partidos los ha ganado con mucha solvencia. Es el líder y lo es por algo. Hace las cosas muy bien y tiene un plantel de jugadores excelente", analiza Aranzana. Para el entrenador hay que seguir el plan de Manrensa: "Hicimos un buen trabajo, un buen planteamiento y una buena ejecución y pudimos ganar el partido. En Lugo tendremos que hacer lo mismo".

El vallisoletano tiene el plan definido y este pasa primero por el autoconvencimiento de los suyos de que es posible la victoria y después, por incomodar al Breogán. "Intentaremos que cometa más errores de lo habitual, bajar sus porcentajes de tiro, que no se encuentre cómodo en la pista", desvela. El calor de la afición lucense también complica la gesta. "Es un público que arrastra, que ayuda mucho al jugador y para el equipo rival es un ambiente muy difícil", añade.

Primer derbi

Para Aranzana es su primer derbi gallego, pero tiene experiencia en otros y sabe que los antecedentes no influyen. "Da igual la dinámica del equipo, si vienes de ganar o de perder, si estás bien o mal. Es muy difícil analizar los derbis. Es el rival más difícil y el sitio más complicado pero hay que jugar. Nosotros miedo no tenemos. Vamos a ir a jugar cara a cara, hacerlo lo mejor posible y sacar nuestro mejor nivel, si llega para ganar el partido, fenomenal", continúa el técnico del conjunto coruñés.

Y es que el Breogán se ha convertido, para Aranzana, en el principal candidato al ascenso a la ACB, regreso a la elite que es el principal objetivo de los lucenses en los últimos años. "Lleva años porfiando. Se le escapó el ascenso directo el año pasado y después el play off es una lotería. Yo creo que este año lo va a conseguir", vaticina el entrenador del Leyma, que no ahorra halagos cuando habla de su rival de esta noche: "Es el equipo más estable, equilibrado y seguro. Y está jugando al mejor nivel. Estamos en diciembre, todavía queda mucho y siempre hay bajones, pero por lo que he visto hasta ahora, es la plantilla y el equipo más sólido y con más talento".