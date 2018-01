Casilla está difícil y el club coruñés se fija en el meta brasileño Rafael, suplente de Reina en el Nápoles

El Deportivo sigue atento a la situación del portero madridista Kiko Casilla, que podría buscar una salida en caso de que el conjunto merengue fiche al guardameta vasco Kepa Arrizabalaga. Ayer el técnico blanco, Zinedine Zidane, aseguró que "puede pasar de todo" hasta el próximo 31 de enero, pero que a día de hoy "no va a haber fichaje". "Kepa, con todo el respeto, no es jugador del Real Madrid. Yo pienso en mis jugadores y en mis porteros", declaró el francés. "Lo que no quiero es que salga ningún jugador de esta plantilla. Voy a pelear con ellos hasta el final", añadió. La opción de Casilla está difícil para el Dépor y entre los porteros que están en la agenda del club coruñés figura el brasileño Rafael Cabral, sin minutos en el Nápoles a la sombra de Pepe Reina. Rafael, de 27 años, tiene pasaporte comunitario (portugués).