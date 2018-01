Gol y golpe para Diego Costa

El futbolista del Atlético de Madrid Diego Costa se mostró "feliz y contento" por volver a jugar y marcar con el equipo rojiblanco ayer ante el Lleida en Copa del Rey, pese a sufrir un golpe en la rodilla en el momento del gol para terminar el duelo con molestias, de las cuales se valorará la evolución del jugador a la hora de realizar pruebas diagnósticas.

"En la jugada del gol Diego Costa sufrió un traumatismo directo en la cara interna de la pierna derecha que le provocó molestias en la rodilla. En el entrenamiento del jueves se valorará su evolución y la necesidad de realizar pruebas diagnósticas o no", apuntó el club madrileño a través de un comunicado en su página web.

Costa volvió a enfundarse la zamarra rojiblanca para jugar ante el Lleida tras más de siete meses sin pisar un terreno de juego. "Estoy muy feliz por haberme vuelto a sentir futbolista y por haber vuelto a jugar con el Atlético de Madrid", señaló. El ariete no ocultó, pese al dolor en la rodilla, su felicidad por haber marcado un gol en su vuelta al equipo rojiblanco. "Esto era muy importante para mí y me siento muy feliz por ello. No puedo pedir más en este redebut con el Atlético. Vuelvo a jugar y encima tengo la suerte de poder marcar un gol. Esto me pone todavía más contento", manifestó.

El Atlético ganó con claridad al Lleida en los octavos de final de la Copa del Rey, un encuentro que sirve a los rojiblancos para encarrilar la eliminatoria y donde Diego Costa celebró su vuelta al club colchonero con un gol en un choque en el que debutó Vitolo con el equipo madrileño.

El conjunto de Diego Pablo Simeone frenó el buen arranque de partido de los de Gerard Albadalejo con los goles de Diego Godín y Fernando Torres, que formó dupla en ataque con Kevin Gameiro. El técnico argentino no alineó de inicio a Antoine Griezmann y a las flamantes incorporaciones: Diego Costa y Vitolo. A pesar de disponer de buenas oportunidades, los rojiblancos fueron de menos a más en el choque.

Vitolo y Diego Costa debutaron con el Atlético esta temporada. En el caso del hispano-brasileño, el ariete volvió a un terreno de juego tras más de siete meses de inactividad. El de Lagarto sacó a relucir su olfato goleador y en su primera jugada remató un centro de Juanfran para anotar su primer tanto esta temporada. El gol de falta de Antoine Griezmann terminaría de acercar los cuartos de final al conjunto rojiblanco.

El futbolista canario del Atlético de Madrid, Víctor Machín, Vitolo, se mostró "muy contento" tras la victoria y se alegró por el debut con gol de Diego Costa, del que aseguró que "mete la pierna hasta en un ventilador". "Diego Costa mete la pierna hasta en un ventilador. Me alegro mucho por ese debut que ha tenido y por ese gol. Los delanteros viven del gol y estoy muy contento por el hecho de que haya ayudado al equipo a ganar", afirmó.