El exnúmero uno Andy Murray renuncia al Abierto de Australia

El exnúmero uno mundial Andy Murray, que no compite en el circuito ATP desde julio, anunció ayer que no participará en el próximo Abierto de tenis de Australia porque no está suficientemente recuperado de una lesión en una cadera.

"Desgraciadamente no podré jugar en Melbourne este año porque todavía no estoy preparado para ser competitivo", dijo el británico en un comunicado. "Espero poder jugar de nuevo muy pronto", añadió, explicando que estudiará "todas las opciones" para curar su cadera.

Tampoco estará en el primer Grand Slam de la temporada Kei Nishikori, quien también anunció ayer su renuncia a la cita australiana al no haberse recuperado de la lesión de muñeca que arrastra desde hace meses.

Por otra parte, Garbiñe Muguruza aceptó la invitación del torneo de Sidney, que empieza el domingo, tras abandonar en Brisbane.