Laia Sanz quiere acabar entre los quince primeros

La piloto española Laia Sanz (KTM) afrontará su octavo Dakar con la intención de "acabar entre los 15 primeros", aunque confía en mejorar y estar "lo más arriba posible", consciente de que más allá del resultado, lo más importante es terminar "satisfecha" su participación en el raid sudamericano.

"Primero tenemos que acabar, que siempre es muy difícil en un Dakar. Pero bueno, soy competitiva y lo que quiero es hacerlo bien. De momento el objetivo debe ser estar entre los 15 primeros siempre. Si la carrera va bien, intentaré mejorar y acabar lo más arriba posible", comentó Laia Sanz.

Además, otro gran objetivo que se marca Laia -novena en 2015- es "acabar contenta". "El resultado es siempre importante, pero acabar satisfecha es lo que creo que es lo principal. La verdad es que he trabajado mucho este año; no he tenido suerte en el Mundial, pero creo que la recompensa vendrá en el Dakar", confió.