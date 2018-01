Bakambu: "Hace tiempo que tengo esta oferta"

Todavía no es oficial por parte de los clubes, pero Bakambu se pasó ayer por la Ciudad Deportiva Miralcamp para despedirse de los que han sido sus compañeros las dos últimas temporadas. El delantero considera que su marcha al Beijing Guoan chino, club que pagará cerca de 40 millones por su traspaso y triplicará su salario anual, era una oportunidad que no podía dejar escapar. "Está todo cerrado y ahora estoy esperando a que se solucione el tema entre los dos clubes y ya está. Las cosas cambian muy rápido, pero yo hace tiempo que tengo esta oferta y no quería decir nada a nadie. Estoy contento y a la vez triste".