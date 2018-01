La plantilla del Cerceda, atrapada en la AP-6, lleva 12 horas en el mismo punto

La plantilla del Cerceda emprendió ayer viaje a Madrid para disputar el encuentro que le tendría que medir esta tarde a las 16.30 horas al Navalcarnero correspondiente al Grupo I de Segunda B, pero cuando estaba a punto de entrar en la capital de España, se convirtió en uno de muchos afectados por la nevada que ha hecho imposible circular por la AP-6. Según relata el cuerpo técnico y los jugadores y tal y como ha hecho público, el propio club lleva doce horas en el mismo punto kilométrico sin poder avanzar, han pasado la noche en el autobús.





Después de tantas horas seguimos anclados en el mismo punto. Y no se intuye solución pronto. @CCDCerceda pic.twitter.com/04mGDPLS96 — Tito Ramallo (@titoramallo) 7 de enero de 2018

Desde el interior del vehículo aún no se ve cercana una solución, aunque laya se ha puesto manos a la obra para trabajar en el rescate a todos los afectados., el presidente del club rojiblanco, explicó en la web de su club cuál es la situación en estos momentos cuando ya elha propuesto posponer el partido: "Los jugadores apenas han podido dormir, están sin cenar, sin desayunar. No nos viene bien que se juegue. Else ha puesto en contacto con nosotros y nos ha dicho que está a nuestra disposición y nos ha propuesto jugar el partido mañana lunes a las 19.00 o 20.00 horas. Ahora nos queda conocer la postura de la".