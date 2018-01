Coutinho cumple "un sueño"

El nuevo jugador del Barcelona Philippe Coutinho ha asegurado que "muchas veces" había soñado con "vestir la camiseta" azulgrana, "marcar en partidos importantes y ganar títulos" con su nuevo club, dejando claro que era "una oportunidad única" y agradeciendo que el Liverpool entendiera "bien" que este era su "sueño".

"Muchas veces he soñado saltar a jugar y marcar un gol con el Barcelona. He soñado muchas veces con marcar goles en partidos importantes, con ganar partidos, con vestir la camiseta del Barça y con ganar títulos", manifestó Coutinho en la rueda de prensa de su presentación.

De ahí que para el brasileño le sea fácil decir por qué ha elegido al Barça y no a otros clubes interesados en él. "Porque es el Barça. Es un gran club, el mejor del mundo, y grandes ídolos míos pasaron por aquí. Ahora tengo amigos aquí y fue una decisión fácil", aseguró.

Tras reiterar en varias ocasiones que cumple el sueño de jugar en el Barça, el centrocampista se mostró "muy feliz y muy contento" de haber tomado el vuelo definitivo hacia Barcelona, pero agradecido a su anterior club. "Quiero agradecer al Liverpool los cinco años que pasé allí, a los dirigentes que entendieron bien que era mi sueño. Intentaron mucho que me quedara, pero entendieron que era mi sueño venir aquí", explicó.

De momento, el nuevo fichaje azulgrana no podrá debutar con el equipo por una lesión evolutiva en el recto anterior del muslo derecho, que le tendrá unos 20 días de baja, y tampoco podrá jugar la Liga de Campeones al haberlo hecho con los reds, pero ya está en dinámica blaugrana y dispuesto a jugar cuanto antes. "No veo el momento de jugar", comentó.

"Mi sueño era venir aquí, tenía una oportunidad única y no he tenido dudas. Tengo un contrato de cinco años, no voy a poder jugar ahora pero espero disfrutar mucho aquí estos años. He jugado ya en LaLiga y espero adaptarme lo más rápido posible a los compañeros", se sinceró en relación a su paso por el Espanyol.

A Coutinho no le han faltado buenos consejos para llegar a Barcelona, desde el propio Neymar, ahora en el PSG y compañero en la selección de Brasil, o de Luis Suárez, excompañero en el Liverpool y amigo que le ha buscado incluso casa. "Neymar es un grandísimo jugador, pero tenemos características diferentes, yo llego para buscar mi espacio", advirtió.

"A Messi le voy a conocer ahora, es un grandísimo jugador y para mí es un honor poder decir que juego a su lado. Y estoy muy feliz de volver a estar con Luis Suárez, es un amigo muy próximo, me ha ayudado mucho a buscar casa y estoy muy contento", apuntó.

El brasileño también explicó las ganas que tiene de poder jugar junto al capitán Andrés Iniesta. "Para mí es un genio y es un gran honor convivir y aprender con él", confesó. "Me gustar estar con el grupo y poder jugar, es cuestión del entrenador decidir dónde jugar. Mi trabajo es estar bien para estar a disposición", expresó sobre su posición en el campo con Ernesto Valverde.

Por otro lado, no entró a valorar los emolumentos de su fichaje, los mismos que el club se negó a detallar. "Es un gran honor para mí estar aquí, un sueño. El tema del dinero entiendo que es entre clubes, mis objetivos eran llegar aquí, ser feliz, ganar títulos y disfrutar. Este es mi pensamiento", argumentó.

En este sentido, el vicepresidente deportivo del Barcelona, Jordi Mestre, aseguró que han podido acometer su fichaje por la "rebaja sustancial" respecto al pasado verano en el precio, que no ha querido desvelar.

"El interés el club era traer al jugador. Ahora ha habido una rebaja sustancial en las condiciones económicas que nos exigía el Liverpool. No podemos facilitar las cifras por confidencialidad y porque lo ha pedido el Liverpool, pero ha habido una rebaja muy importante", aseguró en rueda de prensa.

Mestre, además, explicó que si han podido fichar en la misma temporada a Ousmane Dembélé -con un coste de 105 millones de euros más variables- y a Coutinho es por el esfuerzo económico del brasileño y por esa rebaja en el precio de compra, que en verano era de 200 millones de euros.

"La rebaja del Liverpool ha sido suficientemente importante como para que hayamos podido hacer el fichaje de Coutinho y el de Dembelé. La dirección deportiva hace unas peticiones y si el director general Òscar Grau nos dice que se puede asumir el gasto, no hay ningún problema", argumentó el directivo del club azulgrana.