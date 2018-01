Nadal abre el año con una derrota ante Gasquet en una exhibición

Rafa Nadal volvió ayer a las pistas en el Kooyong Classic, un torneo de exhibición previo al Abierto de Australia, y lo hizo con una derrota ante el francés Richard Gasquet en dos sets por 6-4 y 7-5, aunque sus sensaciones fueron positivas. El balear no jugaba un partido desde su abandono por sus molestias en la rodilla en las Finales de la ATP de Londres tras su derrota en el primer partido ante el belga David Goffin y se había dado de baja tanto de la exhibición de Abu Dabi de finales de año como del que iba a ser su estreno oficial en Brisbane.

"Fue un buen test para mí y un buen entrenamiento. Estoy bien y estoy aquí, y si no me sintiese bien no estaría aquí, así que esto son buenas noticias. Mi idea es seguir entrenando el próximo par de días para estar listo para el inicio del Abierto de Australia", comentó Nadal a Channel 7 tras el partido. El número uno del mundo insistió que vivió "un año largo" en 2017. "Así que tuve que empezar mi preparación más tarde de lo habitual, pero he llegado aquí con bastante tiempo y ha sido un buen día para comenzar de nuevo las sensaciones de jugar un partido", admitió.

"No es un partido oficial, pero aun así es un test para mí y un buen entrenamiento y eso es lo más importante para toda la temporada", sentenció Nadal, que había ganado sus anteriores 15 partidos oficiales ante un Gasquet que tenía más ritmo tras haber jugado en Doha, donde fue eliminado en segunda ronda.