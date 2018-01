El Real Madrid busca redimirse ante el Numancia

El Real Madrid afronta exigido este miércoles la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey ante el Numancia, no por el resultado, muy favorable tras la ida, sino por su flojo rendimiento futbolístico. [Sigue en directo el partido entre el Madrid y el Numancia]

En el Santiago Bernabéu el conjunto madridista tendrá un teórico trámite ante el equipo soriano tras el 0-3 de hace una semana en Los Pajaritos en un partido donde su afición podría mostrarle su enfado por sus últimas actuaciones, aunque la hora y la previsible adversa climatología puedan 'ayudar' en este sentido a los de Zinédine Zidane.

La contundente derrota en el Clásico y la imagen dejada el pasado domingo en Balaídos han acuciado las críticas sobre el actual campeón de Europa, obligado a no tener ningún tipo de relajación pese al resultado favorable, advertido también de lo sucedido con el Fuenlabrada.

Casi descartada la renovación del título liguero, la Copa puede ser ahora un objetivo de mayor importancia para el Real Madrid, sobre todo para intentar recuperar unas sensaciones que parecen haber caído en el olvido y que deben volver lo antes posible para no sufrir una dura 'cuesta de enero' y afrontar con máximas urgencias el potente duelo de 'Champions' de dentro de un mes ante el amenazante PSG.

El marcador traerá las rotaciones en el equipo y la oportunidad para que los menos habituales traten de ganarse la confianza de un Zidane que está viviendo su momento más complicado en el banquillo. Lo más seguro es que descanse la casi totalidad de los 'pesos pesados' y que sean los Marcos Asensio, Dani Ceballos, Marcos Llorente, Borja Mayoral y Jesús Vallejo, más algún canterano, los que asuman la responsabilidad de sellar un pase sin aspavientos.

Por su parte, el Numancia se plantará en el Santiago Bernabéu casi nueve años después de hacerlo en la que fue su última temporada en Primera, la 2008-2009. Entonces, perdió por 4-3 y ahora, sin presión, Jagoba Arrasate dará también minutos para los menos habituales ya que el fin de semana tiene una visita clave al líder Huesca, del que le separan cuatro puntos, aunque el técnico confirmó la titularidad del recién llegado Saúl.

Para el equipo soriano, menos sólido lejos de Los Pajaritos y que no ha podido entrenar por la nieve, este es el partido que centra toda su atención de esta semana, pero ello no le impedirá tratar de dejar una buena imagen para evitar pagar 'los platos rotos' e intentar aprovechar los nervios que pueda tener su rival si las cosas no le salen bien.