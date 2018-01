Manual coruñés para Costa y compañía

El coruñés Xabier Rodríguez Campos lleva 24 de sus 38 años dedicado al arbitraje, los últimos 15 compaginando esa tarea con la formación de futuros colegiados y entrenadores en los cursos de la Real Federación Gallega de Fútbol. Acaba de publicar Arbi, ¿qué pitas? Las reglas del Árbitro 10, una especie de reglamento comentado con el que pretende "solucionar dudas no solo a los propios árbitros y a los aficionados, sino también a técnicos y jugadores de todas las categorías". Por ejemplo, Diego Costa, que fue expulsado la pasada jornada tras ver la segunda amarilla "por acercarse a la grada y abrazarse a los espectadores en la celebración de un gol", según detalló Munuera Montero en el acta. Una justa amonestación, ratificada ayer por el Comité de Competición. Por si el punta rojiblanco no tenía clara la regla, se trata de una de las muchas dudas que despeja Rodríguez, quien sobre esa conducta en particular plasma como ejemplo lo sucedido en 2001 con Martín Palermo, lesionado de gravedad al caerse el muro en el que festejaba un gol con los hinchas del Villarreal.

En sus 173 páginas -con dibujo de portada de Santy Gutiérrez- el autor retoma el espíritu de Pedro Escartín Morán, eterno entre otras cosas por su famoso Reglamento de fútbol comentado, que desde 1941 fue reeditando campaña a campaña hasta los años anteriores a su fallecimiento en 1998. Para cubrir ese actual "vacío divulgativo", Rodríguez Campos intenta ir más allá y, además de aportar sus amenas explicaciones, se apoya en ejemplos curiosos y jugadas reales, así como en material fotográfico y de vídeo. "No es una novela, porque no deja de ser un manual o una especie de ensayo, pero sí que trato de hilvanarlo de tal forma que su lectura resulte agradable", explica este árbitro y periodista, "coruñés de nacimiento y betanceiro de adopción".

Parte del origen del libro está en la web Arbitro10.com, que desde 2011 promueve el autor junto al también colegiado Álex Vázquez. Arbi, ¿qué pitas? se puede adquirir en Amazon y pronto habrá a disponible una versión Kindle. La intención de Xabi Rodríguez es "revisarlo año a año para que perdure, porque estamos en una época muy cambiante". Un ejemplo es el controvertido VAR (videoarbitraje), que no menciona en su texto porque "aún está en fase experimental".