Saúl empata con el Numancia en el Bernabéu y el Leganés hace historia

El CD Leganés jugará por primera vez en sus 90 años de historia unos cuartos de final en la Copa del Rey después de clasificarse ayer pese a caer (2-1) ante el Villarreal en La Cerámica, mientras que el Alavés y el Madrid también avanzaron superando al Formentera (2-0) y empatando con el Numancia (2-2), respectivamente. El lateral izquierdo Saúl García, cedido esta semana al conjunto soriano por el Deportivo, disputó completo el partido del Bernabéu y dio la asistencia en el definitivo 2-2, el segundo de los goles firmados por Guillermo.

El Leganés sigue derribando barreras. En su segundo año en Primera, con el equipo cerca de la zona noble de la tabla, el técnico de los dos ascensos desde la Segunda B, permite al cuadro pepinero soñar con el torneo del KO. El Leganés estará en el sorteo del viernes, pese al empuje de un Villarreal que apretó con todo y se quedó a un gol de la remontada cuando Cheryshev hizo el 2-1 en el minuto 89. En los cuatro minutos de añadido hubo tensión pero no ocasiones para un Villarreal que dijo adiós a la Copa y un Leganés que sigue escribiendo su historia entre los mejores de esta competición. Mientras, el Alavés superó a un meritorio Formentera, que de nuevo plantó cara al conjunto vasco. El 1-3 de la ida resultó engañoso, no en los problemas para hacer gol en el equipo balear. Al descanso, la entrega visitante no tuvo premio en Mendizorroza y, en la reanudación, su verdugo la pasada semana, volvió a aparecer. Demirovic hizo el primero y Pedraza, el segundo, ya en el descuento.