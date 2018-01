Contrata a Coquelin, que se ofrece para jugar en A Coruña

El Valencia hizo oficial el fichaje del centrocampista francés Francis Coquelin, procedente del Arsenal, hasta junio de 2022. "El Valencia CF ha llegado este jueves a un acuerdo con el Arsenal Football Club para el traspaso de Francis Coquelin, quien se convierte en nuevo jugador blanquinegro hasta el 30 de junio de 2022", informó el club en un comunicado.

El jugador francés, de 26 años, tendrá una cláusula de rescisión de 80 millones. El club no da detalles sobre el monto de la operación, pero habría rondado los 12 millones.

"Estoy feliz, es un gran reto para mí, empiezo una nueva vida, pero estoy muy emocionado", dijo Coquelin a los medios del club tras su llegada a la capital valenciana.

"Hablamos por teléfono (con Marcelino), tuvimos un buen contacto, una buena conversación, así que estoy muy feliz de estar aquí hoy (por ayer). A mi edad necesito un proyecto a largo plazo e interesante. Cuando me dieron la opción de un traspaso definitivo, me gustó. Este verano ya hubo un interés, pero quería seguir en el Arsenal. Ahora el Valencia seguía interesado y casi que me arrepiento de no haber venido antes", añadió el jugador francés, quien fue una petición expresa del entrenador asturiano.

Coquelin ya se entrenó ayer por la tarde y podría viajar a A Coruña para jugar ante el Dépor. El futbolista está con ganas de vestirse de corto. "Sé a qué club vengo y de dónde vengo y que los jugadores tienen una gran calidad, no me presiona. Estoy preparado para jugar si el entrenador me necesita este sábado. Me adaptaré. En Inglaterra se juega más duro que aquí, pero el presidente ya me ha avisado y no será un inconveniente, voy a intentar no penalizar al equipo", indicó.

El francés sólo ha disputado un partido con los Gunners esta temporada y el miércoles Wenger ya había adelantado que "se marcha al Valencia", ya que no había tenido el suficiente protagonismo.

El centrocampista francés llega al conjunto levantino tras haber sido pretendido también por el West Ham y el Crystal Palace.