Marcelino García destaca que el Deportivo tiene "buenas" individualidades

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, destacó ayer a los jugadores del Deportivo, al que visitará esta noche en Riazor, adonde llegará con la intención de mejorar el rendimiento de su equipo en los partidos a domicilio. "No estamos satisfechos del rendimiento fuera de casa, no merecimos perder pero no hicimos lo suficiente para ganar", señaló.

"Ahora nos mediremos a otro rival de la parte baja, con una necesidad de ganar, viene de empatar en un campo extraordinariamente complicado como el Villarreal, sufrieron un resultado engañoso contra el Celta", dijo el técnico sobre el Deportivo. "Presiona bien en campo contrario, cuentan con futbolistas buenos a nivel individual, pero no han rendido a nivel colectivo como se esperaba", añadió el entrenador asturiano sobre la plantilla que dirige Cristóbal.