Teresa Castro repite victoria

La lluvia de los últimos días dio un respiro a los atletas aficionados de A Coruña en la celebración de la III Carreira Popular de Matogrande. Anxo Castro y Teresa Castro fueron los ganadores absolutos de la tercera prueba del circuito Coruña Corre.

Ambos deportistas son asiduos de las carreras populares coruñesas y los dos han pisado el podio en varias ocasiones. En la presente edición del circuito, Anxo fue segundo en las dos primeras pruebas, Novo Mesoiro y Os Rosales; mientras que Teresa venció en Os Rosales y fue tercera en Mesoiro. En Matogrande fueron los más rápidos.

Anxo Castro invirtió veintidós minutos y cuatro segundos en recorrer los 6.625 metros del trazado en categoría absoluto. Entró en meta quince segundos después el triatleta de Ordes Iván Raña, que también participó en la San Silvestre coruñesa. Acabó en tercera posición entre los chicos Aziz Fatihi con una marca de 22.32, que también había sido tercero en la cita anterior del Coruña Corre, Os Rosales.

Teresa Castro hizo un tiempo de veintiséis minutos y veinticinco minutos en cubrir el mismo recorrido. En segundo lugar acabó Uxía García, 27.57, que ya había ocupado este mismo puesto en la carrera de Novo Mesoiro celebrada en noviembre. Fue tercera Raquel Vázquez con 28.31.

Andrea López López y David Fernández Argul vencieron entre los participantes sub 18 y sub 16. Ignacio Maroño Pascalín y Xiana Valiño Rodríguez fueron los ganadores en sub 14; Celia Fernández Bouza y Daniel Salgueiro Uceira acabaron en primera posición en sub 12 y Alba Morales y Juan Loureiro fueron los ganadores en la categoría de los más pequeños, los sub 10.

De los casi dos mil inscritos en todas las categorías, llegaron a meta 1.219, lo que sigue suponiendo un éxito de participación en las carreras populares de A Coruña.

Ésta de Matogrande era la tercera prueba del circuito Coruña Corre, que continuará el 31 de marzo con la carrera nocturna de la Torre de Hércules; el 1 de julio con la cita en San Pedro de Visma; el 9 de septiembre con la Volta a Oza y acabará el 23 de septiembre con la carrera del Ventorrillo. Pero el calendario atlético de A Coruña tiene más citas que las del Coruña Corre.

Coruña21, el 18 de febrero

El próximo 18 de febrero tendrá lugar el medio maratón Coruña21, que todavía tiene abierto el plazo de inscripción. La matriculación puede hacerse a través de la web de la Federación Gallega de Atletismo, www.carreirasgalegas.com, hasta las 00.00 del día 10 de febrero, así como de forma presencial en el departamento de Deportes de El Corte Inglés de Ramón Cajal y en Marineda City, además de los centros de la entidad de Santiago de Compostela y Vigo.

La cuota de inscripción para el medio maratón, hasta el 10 de febrero es de 15 euros y, a continuación, se abrirá un segundo plazo extraordinario de inscripción del 11 al 13 , en el que el precio se incrementará hasta los 25 euros.