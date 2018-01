Míchel se despide del Málaga creyendo en la permanencia

El exentrenador del Málaga Míchel se despidió agradeciendo todas las "muestras de cariño y enseñanzas" y creyendo con "absoluta sinceridad" en una remontada del equipo.

"Desde mi llegada a no he parado de recibir muestras de cariño. Por ello, mi agradecimiento y, como no podía ser de otra manera, el mejor de los recuerdos", deseó en su carta de despedida. "Deseo con absoluta sinceridad que las victorias empiecen a llegar para disfrutar de esa calma que se necesita. Ojalá mi sucesor lo consiga; yo no solo lo deseo, lo creo", añadió.

El madrileño entendió la decisión del club, que se hunde en la tabla después de cuatro derrotas consecutivas. "Como deportistas, aceptamos que los resultados no conocen de merecimientos, ni de dedicación".