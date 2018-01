Noruega deja fuera a su mejor baza

Deportista con más medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno, el biatleta noruego Ole Einar Bjoerndalen no fue convocado para los Juegos Olímpicos 2018 de Pyeongchang (Corea del Sur). "Los resultados obtenidos por Ole Einar Bjoerndalen en individual durante la Copa del Mundo no son suficientemente buenos. No ha cumplido los criterios", declaró el director del Comité Olímpico Noruego, Tore Oevreboe, en un comunicado.