Barrero, con la selección, ausente en el título

Jorge Barrero, omnipresente y veterano entrenador del Zalaeta, se perdió la Copa Galicia porque estaba en la República Checa como ayudante de Pascual Saurín en la selección española femenina sub 17 que disputó el Preeuropeo de la categoría. No fue el único representante coruñés en la cita ya que entró en la convocatoria de doce jugadoras Lucía Varela, del Calasancias Padre Faustino. España se clasificó en segunda posición tras ganar a Islandia y República Checa y perder contra Eslovenia, pero no consiguió la clasificación.