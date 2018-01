El Getafe suma un punto tras remontar dos veces al Athletic

Getafe y Athletic se repartieron los puntos ayer en la vigésima jornada de la Liga Santander, la primera de la segunda vuelta, tras empatar en el Coliseum Alfonso Pérez (2-2) en un duelo marcado por los tres penaltis que pitó el árbitro Gil Manzano. El conjunto del Kuko Ziganda se adelantó en el marcador gracias a un centro-chut de Iñaki Williams a los diez minutos. Los locales contestaron gracias a un penalti que transformó Jorge Molina. Otro penalti dio licencia a los leones para poner el 1-2 por medio de Raúl García. El Getafe se volcó, dispuso de un penalti que falló Herrerín pero el que empató fue Ángel. Este reparto de puntos deja a los madrileños en la séptima posición y a los vizcaínos, décimos.

El Valencia, por su parte, intentará afianzarse hoy en los puestos de Liga de Campeones en su visita a un Las Palmas en crisis, mientras que el Villarreal y el Sevilla buscarán victorias ante el Levante y el crecido Espanyol, respectivamente, para presionar al Madrid.

En el estadio Gran Canaria (20.45 horas) habrá un duelo aparentemente desigual entre el colista y el tercer clasificado. No sale de su mal momento el conjunto grancanario, al que ni siquiera la llegada de su tercer entrenador, cuarto si se cuenta el interino Paquito Ortiz, parece funcionar. De momento, con Paco Jémez las cosas no han mejorado y el equipo no ha sido no sólo capaz de ganar, sino de ofrecer síntomas para la esperanza.

La mejor muestra es la goleada encajada la semana pasada en Montilivi ante el recién ascendido Girona (6-0), que desnudó todas las carencias defensivas del colista, factor que está obligado a mejorar de forma inmediata si quiere tener opciones de sumar más triunfos que los de la primera vuelta (3).

Además, las declaraciones de Rémy diciendo que Jémez le trató como "un pedazo de mierda" por apartarle no han ayudado a la preparación de la visita de uno de los aspirantes a los puestos altos y ante el que lo más probable es que el entrenador vuelva a la defensa de cuatro. Las Palmas volverá a recibir a un Valencia que fue ante el que se estrenó Jémez en la ida de octavos de la Copa saldados con 1-1. El conjunto che le eliminó posteriormente con un claro 4-0 en la vuelta y ahora aspira a repetir dominio para seguir en la pugna por la Champions e incluso aspirar a la segunda plaza si el Atlético tropieza horas antes, advertido por los problemas que tuvo a inicios de enero.