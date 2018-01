Carlos Sainz Jr: "Soy el hijo más orgulloso del planeta tierra"

El mundo del automovilismo se rinde ante Carlos Sainz después de que el piloto madrileño conquistase su segundo Rally Dakar a los 55 años. Entre todas las felicitaciones, sin embargo, la más especial es la de su hijo, con el que comparte nombre y pasión por los coches y que actualmente es piloto la escudería Renault en la Fórmula 1. "Probablemente ahora mismo soy el hijo que más orgulloso está de su padre del planeta tierra. Enhorabuena Papá!", escribió Sainz Jr en su cuenta de Twitter. "Has ganado el Dakar más duro de Sudamérica. Con 55 añitos", recordó. "Es un buen numero y a tu manera", añadió Sainz, que también tuvo palabras de felicitación para Lucas Cruz, copiloto de su padre durante el Dakar: "¡Muy grande Lucas!", sentenció.

Desde la Fórmula 1 también llegó la felicitación de Fernando Alonso . "Me duelen las manos de aplaudir a la leyenda Carlos Sainz y Lucas Cruz. ¡Campeón!", indicó en Twitter, acompañando su mensaje con una foto del veterano piloto en el raid sudamericano.

Luis Moya celebró la victoria de su amigo el mismo día que abandonó el hospital en A Coruña tras ser intervenido de tres aneurismas cerebrales el pasado 5 de enero: "El día que me dan el alta, Carlos Sainz gana el Dakar. No me podías dar una alegría mayor. Enhorabuena a ti y a Lucas Cruz".