Levante - Real Madrid: Los granotas evalúan la evolución de los blancos

El Real Madrid volverá a poner a prueba su confianza y mejoría futbolística este sábado en su visita (20.45 horas) al Ciutat de València donde le espera un necesitado Levante UD que fue precisamente el primero que hizo saltar las alarmas en el conjunto madridista al inicio de la temporada.

Cristiano y Kroos. AFP.

El 9 de septiembre, el conjunto granota, recién ascendido, sorprendía al actual campeón arañando un punto en el Santiago Bernabéu ante un rival en el que las rotaciones empezaban a vislumbrar su menor efectividad. Aquellas dudas que dejaron los de Zinédine Zidane fueron poco a poco aumentando, sobre todo en casa, y en el reencuentro con los de Juan Ramón López Muñiz llegan ya con LaLiga prácticamente perdida pese a las palabras de su técnico.

Los 19 puntos de desventaja que ostenta el equipo blanco ante el invicto FC Barcelona parecen un terreno difícil de recuperar, pero 'Zizou' insiste en no dar nada por perdido, lo que pasa por seguir sumando victorias y confianza, principalmente para llegar del mejor modo posible a la eliminatoria de la Liga de Campeones ante el PSG.

Y después de golear al Deportivo de La Coruña (7-1) y, sobre todo, al Valencia (1-4), el siguiente examen es un Levante rocoso y competitivo con sus armas, pero al que le está costando un mundo sacar victorias que le ayuden a salir de la zona de peligro de la que se sigue resistiendo a caer como demostró en Riazor la semana pasada. El orden y solidaridad 'granota' volverá a poner a prueba el nivel futbolístico madridistad.

En su segunda salida consecutiva, también a Valencia, el Real Madrid defenderá una vez más su cuarta posición de la clasificación, la última que da acceso a la Liga de Campeones, del acoso del Villarreal, que está a un punto y juega antes en el Benito Villamarín, además de meter presión a los de Marcelino García Toral, terceros dos puntos por delante y que visitan el domingo el Wanda Metropolitano.

Para el partido, que abre un mes clave en el actual campeón nacional y de Europa, Zidane no tiene previsto hacer demasiadas variaciones respecto al once que dispuso en Mestalla, salvo la posible vuelta de Sergio Ramos al centro de la defensa, seguramente por un Raphael Varane que no ha entrenado toda la semana con el grupo.

Tampoco lo hizo hasta este viernes Cristiano Ronaldo, pero que será también de la partida. El portugués, que suele ver puerta en el Ciutat, ha mejorado en la confianza tras sumar dos dobletes en los dos últimos choques y encabezará una nueva oportunidad para la 'BBC' de ir afinando su puesta a punto para el compromiso continental, lo que volverá a dejar fuera a jugadores como Isco, que vuelve tras su ausencia el pasado sábado, Asensio o Lucas Vázquez.

Roger puede volver a la titularidad en el Levante



Por su parte, el Levante tendrá el difícil reto de sumar algo positivo para no caer en la zona de descenso si no le acompañan el resto de resultados. Auténtico 'rey del empate' con 10 igualadas este año, los de Muñiz sólo han ganado tres partidos esta campaña el último a finales de noviembre en el Estadio Gran Canaria.

Pero hay que remontar incluso más atras para encontrar la última alegría 'granota' ante su afición, a finales de septiembre cuando arrolló a la Real Sociedad (3-0). Desde entonces el recién ascendido sólo ha podido sumar diez puntos y necesita cuanto antes empezar a encadenar triunfos, sobre todo después de nueve jornadas sin lograrlo y de cara a dos duras salidas seguidas a Mestalla y Anoeta.

El técnico asturiano tendrá que buscarle sustituto en el mediocampo al sancionado Campaña, con buenas opciones para el macedonio Bardhi, que ha perdido protagonismo, mientras que Roger podría volver a la titularidad tras su grave lesión de rodilla para formar el 'tridente' junto a Morales e Ivi, autor del doblete que permitió igualar un 2-0 ante el Deportivo.





Ficha Técnica



Levante UD: Oier; Coke, Cabaco, Chema, Luna; Dokouré, Lerma; Morales, Bardhi, Ivi; Roger.

Real Madrid: Navas; Carvajal, Nacho, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kross; Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo.

Árbitro: Melero López (C.Andaluz).

Estadio: Ciutat de València.