Tiempo para la reacción

Después de ceder el liderato la semana pasada tras caer derrotado en Vendrell, esta debe ser la jornada de la reacción del Liceo. Visita el Palacio de los Deportes de Riazor -a las 12.00 horas, treinta minutos antes de la hora habitual- un Arenys de Munt que ya viene de encajar una goleada contra el Barcelona, resultado que precisamente sirvió a los azulgrana para encaramarse a lo alto de la clasificación de la OK Liga. El conjunto que dirige Juan Copa recuperará el liderato si gana, aunque solo sea unos minutos ya que los culés no juegan hasta las siete de la tarde ante el Caldes. Pero ya no se trata solo de vencer o volver a la primera posición. Es más una cuestión de recuperar las sensaciones perdidas y ser de nuevo la máquina que arrasaba en el último tramo de la primera vuelta del campeonato.

La cuesta de enero se antojó demasiado inclinada para los verdiblancos, que nada más empezar el año perdieron contra el Voltregá y pasaron apuros tanto contra el Noia, menos ante el Asturhockey, necesitaron una remontada casi agónica frente al Palafrugell y culminaron el bajón con la derrota en Vendrell de la semana pasada en uno de sus peores partidos de la temporada. Estos mismos jugadores, no obstantes, son los que deslumbraban hace un mes, por lo que lo ocurrido pudo servir como toque de atención para afrontar lo que queda de mes de febrero, retos importantes como el duelo frente al Lodi de la semana que viene y la Copa del Rey, que será del 22 al 25 en Lloret de Mar.

Tampoco se puede permitir un nuevo tropiezo en la competición doméstica. Menos contra un conjunto que ocupa los puestos de descenso. Sufrió contra el Palafrugell, segundo por la cola, y recibe al Arenys de Munt, tercero por atrás. Los pupilos de Marc Comalat también queman sus cartuchos para soñar con la permanencia. Con 11 puntos, están a ocho del Lloret y el objetivo se escapa semana a semana. Ya es todo un logro que el equipo de una población de poco más de ocho mil habitantes tenga un hueco en la elite del hockey sobre patines nacional. Con una plantilla muy compensada entre juventud y veteranía plantarán cara e intentarán aprovechar sus opciones.