"Echo de menos el mar de A Coruña, algún día me gustaría volver al Liceo"

Luis Querido (Barcelos (Portugal), 1990) pasó parte de su adolescencia en A Coruña mientras su padre, José Querido, entrenaba al Liceo -tres temporadas, desde la 2006-07 a la 2008-09-. Aunque su progenitor no tuvo suerte y se le escaparon los títulos, él si pudo celebrar dos oros en los Campeonatos de España júnior con una de las mejores generaciones de la cantera verdiblanca. Ocho años después volverá a la ciudad a la que añora para jugar con el Lodi italiano la Liga Europea. Ha madurado mucho desde entonces, incluso ganado más títulos como la Copa CERS, que conquistó en 2017 con el Barcelos. El sábado será visitante en el Palacio de los Deportes de Riazor, invita a todos sus excompañeros a ir a verlo y recordar viejos tiempos y se deja querer por el Liceo: "Me gustaría volver algún día".

- Pasó tres años en A Coruña, ¿qué recuerdos guarda?

-Todos buenos recuerdos. Hice muchos amigos, aún hablo con muchos de ellos y espero que me vengan a ver el sábado. Estamos pendientes, ellos saben cómo ha ido mi vida y mi carrera y yo de ellos. La verdad es que me hace ilusión volver a verlos después de ocho años. Además muchas veces echo de menos el mar de A Coruña, toda la zona del Orzán...

- ¿Ha crecido y madurado mucho desde que se marchó?

-He cambiado mucho. Me fui con 18 años -fichó por la cantera del Barcelona, después volvió a Portugal y ahora está en Italia- y ahora se puede decir que ya soy un hombre de familia (se ríe).

- ¿Tuvo alguna vez alguna oferta para volver?

-No, nunca, pero claro que me gustaría volver. Es un sitio que me gusta mucho y me gustaría volver porque en A Coruña se vive muy bien y el hockey sobre patines tiene mucha importancia.

- ¿Cómo ha sido el cambio de Portugal a Italia?

-Fácil, encontré buenas personas, gente que me recibió en su casa haciéndome sentir como en la mía. Estoy muy feliz, pero solo firmé por un año y todavía no sé si me quedaré aquí.

- ¿Cuáles son los objetivos del Lodi, vigente campeón de Italia, para esta temporada?

-Ganar todos los títulos. La Supercopa ya la perdimos en la final. Ahora tenemos la Copa y en la Liga vamos segundos. En la Champions queremos pasar de la fase de grupos y ese objetivo pasa por ganar en A Coruña, que es difícil, pero lo intentaremos.

- Ya dieron la sorpresa relativa al imponerse al Sporting de Portugal en la última jornada.

-Sorpresa, sorpresa no fue. La sorpresa fue el partido de allí, que perdimos 7-1 porque no creo que el Sporting hiciera tan buen juego para ganar con tanta diferencia. En nuestra casa fuimos más fuertes y la victoria fue justa. En A Coruña, si hacemos un buen trabajo, podemos ganar como creo que también podemos ganar en cualquier pista de la Liga Europea.

- ¿Cómo ve al Liceo, que ha pasado un mes de enero complicado pero que ya parece completamente recuperado?

-El mes de enero siempre es difícil, a nosotros nos pasó lo mismo en Italia. Pero el Liceo es un equipazo aunque ahora no esté primero porque perdió en Vendrell. Es un equipo que defiende bien, que hace muchos goles, pero ningún equipo es insuperable y eso es lo que pensamos en Italia para intentar ganar el sábado.

- ¿Cuáles serán las armas del Lodi para ganar en A Coruña?

-Las mismas con las que le ganamos al Sporting. Muchas ganas y hambre de vencer y de pasar a la siguiente ronda. Además tenemos que aprovechar los errores del Liceo. Comete pocos, pero los comete y nosotros nos tenemos que aprovechar de eso.

- ¿Quiénes quedan en el Liceo de su generación?

-Eduard (Lamas) y Mikel (Abeal), aunque ahora Mikel ya no va convocado. Edu era de mi equipo, jugaba contra (Xavi) Malián en juveniles, contra (Carlo) Di Benedetto... Los conozco a todos, pero con el que más coincidí fue con Edu. Estuvimos tres años en el mismo equipo, ganamos dos campeonatos de España y le deseo que le vaya todo bien porque es muy buena persona.

- También está Juan Copa, que le dirigió como júnior.

-Juan Copa fue mi entrenador en mi primer título en España y era el segundo de mi padre en el Liceo. Todavía son muy amigos. Todos son buena gente, me acuerdo mucho de ellos. A mí en A Coruña me trataron muy bien y por eso digo que me gustaría volver.

- ¿Cómo influyó en su carrera su padre José Querido, técnico del Liceo, Dominicos y seleccionador de Portugal, entre otros?

-Solo fue mi entrenador dos años en Barcelos porque antes él entrenaba a los séniors y yo estaba con los júniors. Pero siempre me aconseja bien y todos los consejos que me da los guardo porque son importantes y me ayudan a crecer.

- ¿Espera la llamada de la selección portuguesa para disputar el Campeonato de Europa que será este verano?

-No sé qué piensa el seleccionador. Estuve en las dos últimas preselecciones pero finalmente me quedé fuera. Si se mantienen los criterios creo que debería estar, pero eso es decisión del entrenador.

- ¿Le gustaría que el Europeo fuera en A Coruña?

-Si es en A Coruña, si estoy convocado voy y si no, puedo ir a ver los partidos.