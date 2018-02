Anxo Blanco vuela hacia el futuro

Entrena solo durante la semana en Ferrol. Michelle Basile le envía los entrenamientos desde Italia y José Carlos Tuñas le supervisa cuando vuelve a casa los sábados y los domingos y le acompaña a las competiciones. Y así Anxo Blanco (A Coruña, 1996) vive el mejor momento de su carrera deportiva, coronado el pasado fin de semana en Salamanca con la medalla de oro en triple salto en el Campeonato de España sub 23. Allí firmó también su mejor marca personal (15.62 metros), que podría mejorar todavía más en Valencia en el Nacional absoluto. Rozar los 16 metros, que parecía una locura al principio de la temporada, se empieza a asomar entre sus objetivos.

Y es que aunque siempre fue un excepcional atleta, su paso por Palermo (Italia), donde estuvo el año pasado disfrutando de una beca Erasmus -cursó Tercero de Ingeniería Industrial, carrera que ahora termina en Ferrol-, supuso un antes y un después en su trayectoria. Allí entrenó con Michelle Basile, del que aprendió mucho, sobre todo de técnica. "Yo tendía a perder velocidad en el momento de entrada a tabla y ahora consigo mantenerla a lo largo de los tres saltos y avanzar más en cada uno de ellos", resume sobre su mejoría.

Una técnica nueva que para más ventajas es menos agresiva con sus extremidades. "Aunque nunca tuve una lesión grave, desde hace dos o tres años la rodilla y los tobillos me estaban parando cada poco tiempo y ahora hago más trabajo de fortalecimiento y de prevención", analiza. La técnica es especialmente fundamental en su caso, igual que la velocidad en la carrera. "Los triplistas tienden a ser grandes. Cuanta más altura y longitud de pierna, mejor", indica el coruñés, que bromea sobre su diferencia de estatura con respecto a sus rivales: "Mis padres lo escuchan en las gradas cuando compito, que lo mío tiene más mérito".

Así Anxo Blanco vuela. Como el sábado en Salamanca. "El objetivo era pelear por el oro pero aunque iba de primero en el ranking -con 15.30, hasta entonces su mejor marca-, no era el favorito porque había otros que habían saltado más otras veces. Lo veía complicado", recuerda. El primer salto del concurso le allanó el camino: 15.62, mejor marca personal. "Sí creo que estaba para hacer una buena marca, pero la verdad es que la mejoré bastante y tampoco me esperaba tanto", reconoce.

Este fin de semana tiene una nueva oportunidad en Valencia en el Campeonato de España absoluto. "El podio todavía está lejos, pero sí me veo en la mejora y luchando por un buen puesto de finales, quinto o sexto", vaticina. No se pone límites: "Llevo mejorando la marca muchos meses y en algún momento tendré que parar pero mientras pueda seguir... quizás 16 metros ya sea demasiado, pero puedo acercarme más, incluso llegar a 15.80".

El coruñés, además de cambiar de entrenador, compite esta temporada por la Sociedad Gimnástica de Pontevedra en vez del Coruña Comarca de siempre. "Pero me sigo sintiendo parte del Tuñas Team", precisa. Sobre sus compañeros, entre los que señala a Mauro Triana como el más talentoso, lamenta las condiciones en las que están teniendo que entrenar por el cierre de las pistas de Elviña, que están siendo reformadas: "En teoría iban a terminar en diciembre y no han arreglado ni la mitad. Mis compañeros no tienen un sitio donde entrenar, nos lo ponen muy difícil. Me alegré al saber que el Gallego absoluto de verano iba a ser aquí, a ver si así espabilan".