"La Copa está marcada en rojo en el calendario, vamos a Follonica a ganar"

En España ya se saborea la Copa del Rey de hockey sobre patines, que arranca mañana en Lloret de Mar con el Liceo como uno de los grandes protagonistas, ya que se enfrenta al conjunto anfitrión a las 21.00 horas. Pero también este fin de semana, y en Italia, otro coruñés luchará por el éxito copero. Es Juan Fariza (A Coruña, 1985), que apura las opciones de ganar un título en la que confirma que será la última de las tres temporada que ha permanecido en las filas del Valdagno.

- ¿Cómo va la temporada a nivel colectivo y en el individual?

-A nivel colectivo hemos tenido una desilusión grande al quedar eliminados de la Copa CERS, uno de nuestros objetivos de la temporada, y en liga hemos perdido por errores nuestros algunos puntos en los últimos minutos de los partidos que nos hacen situarnos en quinta posición, cerca del tercero, pero también cerca del séptimo, a falta de cuatro jornadas. El objetivo en liga era quedar entre los cuatro primeros para tener el factor pista a favor en cuartos de final del play off y optar a la Champions el próximo año. Estamos en posición de luchar por ello en este tramo final. Ahora empieza la parte mas importante de la temporada, con la Copa y el play off, y es ahí donde debemos de acelerar y dar un puntito más que hasta ahora. A nivel individual me encuentro bien, y llego en buenas condiciones al tramo final, donde espero ayudar al equipo a lograr nuestros objetivos.

- ¿Qué hace falta para poder soñar con algún título esta temporada?

-Para ganar un título, además de la calidad de la plantilla, hace falta un puntito de suerte. Yo creo que, aunque tenemos rivales muy fuertes, podemos competir contra todos los equipos de tú a tú, y así lo hemos demostrado hasta ahora, así que creo que sí se puede soñar con algún título. Eliminados de la CERS nos quedan dos opciones y vamos a luchar por ellas. La primera este viernes. Vamos a la Copa para ganarla, esperamos tener un gran fin de semana.

- ¿La Copa de este fin de semana es una gran motivación?

-Llegamos a la Copa con mucha ilusión, es una competición muy bonita, con el mismo formato que en España. Tenemos un primer cruce complicado el viernes, un derbi contra el Bassano, partido de gran rivalidad, pero nosotros llegamos bien y conscientes de que si jugamos a nuestro mejor nivel somos difíciles de parar. La Copa es una de las fechas marcadas en rojo para nosotros, y tenemos la ilusión de hacer un buen papel y llegar a la final. Vamos a Follonica para ganar la Copa.

- Es su última oportunidad para ganar un título con el Valdagno porque finaliza su vinculación con el equipo italiano y no renovará. ¿Por qué?

-Bueno, es complicado. En Italia hay solo tres plazas para extranjeros en cada equipo, aún siendo comunitarios, lo que hace que los clubes tengan que mirar bien cómo estructuran sus plantillas. En este caso el Valdagno no me ha presentado oferta de renovación después de tres años en el club, así que imagino que están buscando otro tipo de jugador.

- ¿Le gustaría quedarse en Italia, volver a España o probar en otros sitios como Portugal?

-Mi prioridad es quedarme en Italia ya que disfruto mucho en el hockey italiano y ademas es el país donde he conocido a mi mujer y donde nacerá mi hija dentro de dos meses. Pero al final valoraremos todas las opciones y elegiremos la más conveniente para el futuro. .

- ¿Siente que en Italia ha dado un salto definitivo en su carrera deportiva?

-No me gusta hablar de salto definitivo porque pienso que cada día se puede mejorar y seguir creciendo. Para eso trabajo, con la ilusión de ser siempre mejor jugador. Así que en realidad, aunque he crecido como jugador en Italia, espero que todavía me queden saltos por dar en los próximos años.

- ¿Qué es lo que más le ha marcado como jugador?

-Seguramente, además de algún paso en falso durante el inicio de mi carrera, lo que más me ha marcado y me ha hecho crecer son las tres temporadas en el Cerceda (2012-2015), donde varios jugadores que hasta el momento no habíamos tenido demasiada fortuna pudimos demostrar, y demostrarnos a nosotros mismos, que si hacíamos las cosas bien podíamos competir contra los mejores.

- ¿Cómo es el Juan Fariza más maduro?

-A mí la madurez deportiva me llegó tarde. Hay jugadores que les llega con 20, a otros con 25... a mí me llegó con 28 años. Lo que más ha cambiado es que aprendes a cuidarte más, a prepararte mejor... y por supuesto acumulas más experiencia. Tengo 32 años pero físicamente me siento mejor que cuando tenía 25. Y, sobre todo, con la edad aprendes a apreciar más lo que haces, me siento un privilegiado por dedicarme a lo que me gusta, soy un enamorado del hockey sobre patines y ahora disfruto mucho más cada entrenamiento y cada partido.