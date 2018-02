El Real Madrid se toma la revancha ante el Barcelona

El Real Madrid ha ganado este viernes con contundencia al Fútbol Club Barcelona Lassa (74-101) en el Palau Blaugrana para cobrarse cinco días después la revancha de la final de la Copa del Rey que se llevaron los blaugranas, y sigue así su camino a los 'playoffs' tras despertar a golpes y virulencia a los catalanes de su sueño copero, en el que mudaron a campeones por unos días.



Los blancos venían de perder tres de los últimos cuatro partidos en la Euroliga, con lo que estaban necesitados del triunfo más allá de poder cobrarse la revancha de la Copa. El Barça Lassa, virtualmente eliminado, no tuvo ese afán competitivo que sí desplegó en Gran Canaria y lo pagó caro, aunque las bajas también mermaron su potencial.



Tras caer ante Unicaja Málaga, CSKA Moscú y Olympiacos, el Madrid toma aire en una jornada donde la derrota hubiera sido muy cara de pagar para los de Pablo Laso por los triunfos de los rivales directos. Pero su salida en tromba, imparables en el Palau Blaugrana, les dieron un colchón imposible de pinchar por parte del Barça Lassa.



Los blaugranas intentaron tirar de orgullo pero ni con esas. El equipo de Svetislav Pesic, ovacionado antes del partido por su reacción milagrosa, no pudo hacer nada ante un eterno rival muy superior esta vez. Demasiado equipo para un grupo roto, eso fue un Real Madrid más coral y contundente en los dos aros sobre un Barça que volvió a ser el de la era Sito Alonso.



Una regresión en el juego blaugrana propiciada por las bajas de última hora de Pau Ribas, importante en la Copa y en los últimos partidos, el pívot Pierre Oriola y el alero Rakim Sanders. Sin su entrega y sin su fuerza al Barça Lassa le faltó de todo, hasta coraje. El Real Madrid, por contra, pudo permitirse la licencia de usar a Luka Doncic -sólo aportó 2 puntos- o Rudy Fernández de revulsivo, y sin piedad alguna sobre aquellos que les arrebataron el título en Gran Canaria.. Fue un aviso y lo que vino a continuación lo convirtió en realidad. Llegó a ganar el equipo blanco de 32 puntos en un Palau Blaugrana atónito que, no obstante, no dejó de animar. Tuvo su parroquia blanca el Real Madrid en la grada, que recordó a sus rivales que están fuera de Europa. No matemáticamente, pero sí están eliminados unos blaugranas que no se aferraron a su último clave ardiente.Thomas Heurtel fue de nuevo el mejor del Barça Lassa, con 11 puntos, 3 rebotes y 6 asistencias,, siempre animado ante los blaugranas, o los 16 puntos de Anthony Randolph. No obstante, el mejor jugador del partido y clave en los momentos importantes fue el base Facundo Campazzo, con 3/4 en triples para lograr 11 puntos, 9 asistencias y 3 robos.Heurtel (11), Navarro (9), Hanga (10), Claver (3), Tomic (9) -quinteto inicial-; Pressey (-), Jackson (2), Vezenkov (11), Koponen (10), Moerman (9).Campazzo (11), Carroll (18), Taylor (8), Randolph (16), Tavares (5) -quinteto inicial-; Causeur (10), Randle (3), Rudy Fernández (5), Doncic (2), Maciulis (-), Reyes (13), Ayón (10).13-30, 22-22, 22-31 y 17-18.Lottermoser (ALE), Radovic (CRO) y Nedovic (SLO). Sin eliminados.Palau Blaugrana, 6.829 espectadores.El Fútbol Club Barcelona Lassa ofreció a su afición el trofeo de la Copa del Rey ganada el pasado domingo antes del partido.