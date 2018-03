Segundas partes nunca fueron buenas

Dos partes. La primera, claramente para el Liceo. La segunda, con un Sporting muy superior. Y solo un vencedor, el equipo portugués, que se lleva doble premio. El triunfo (5-3) y la primera posición del grupo D de la Liga Europea. Los dos ya clasificados, solo faltaba saber el orden. Los ayer locales lo harán como primeros y los coruñeses, segundos, tendrán como rival en cuartos de final al Reus, vigente campeón, con el que lucharán por un billete a la final a cuatro. La ida se disputará en A Coruña el 24 de marzo y la vuelta, en tierras catalanas el 7 de abril. En un mes habrá tres duelos ya que el 14 de abril los verdiblancos volverán a visitar Tarragona en la segunda vuelta de la OK Liga, otro encuentro que se prevé decisivo para el desenlace de la competición doméstica.

El Liceo saboreó hasta los diez últimos minutos la primera plaza. Le valían la victoria y el empate. Y una ventaja de tres goles le allanaba el camino. Abrió el marcador Josep Lamas, lo incrementó Sergi Miras con un excepcional disparo y Marc Coy puso el 3-0. El Liceo era dominador no solo por los tantos, sino por juego. Los locales no inquietaban, ante una defensa muy segura, e incluso el conjunto entrenado por Juan Copa pudo sentenciar con un par de contras, sobre todo una de César Carballeira. El Sporting estaba con el agua al cuello. Tenía que marcar al menos cuatro goles. EL primero llegó antes del descanso, una gran jugada de Caio Oliveira. Supuso una liberación. Y el principio del fin para el Liceo. Porque en la segunda se vio desde el inicio que habían cambiando las tornas. Vitor Hugo marcó el segundo, colándose en medio de Carballeira y Eduard Lamas. Y el empate fue de Pedro Gil, de falta directa. Los coruñeses pudieron reaccionar con una directa de Edu que se fue al palo. Acto seguido, y con uno más -azul a Pedro Gil-su hermano Josep vio azul. Hugo anotó la directa y Pinto remató.