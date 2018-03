Pasar página, misión en Girona para el Liceo

El pasado, pasado está. Por más que el Liceo siga dándole vueltas a ese gol en el último segundo que no subió al marcador en el partido contra el Barcelona del pasado martes. La OK Liga no para, la vida sigue y la competición, también. No es momento de bajar los brazos. Más que nada porque todavía no hay nada decidido. Quedan ocho jornadas y solo le separan dos puntos de los culés y solo está otro por encima del Reus. Además, sus dos máximos rivales se verán las caras esta tarde en el Palau (18.00 horas), justo antes de que los verdiblancos salten a las pista del Girona (20.00 horas). Un escenario complicado para recuperarse del desgaste mental que ha supuesto esta semana. Pero con una suculenta recompensa porque una derrota azulgrana y una victoria coruñesa les otorgaría el liderato que el empate del martes les negó.

Por más que intente olvidarse ese partido, seguramente haya un antes y un después en esta temporada. Para bien o para mal. Porque estuviera o no estuviera bien anulado el tiro de Sergi Miras que acabó dentro de la portería de Sergi Fernández en el último segundo del encuentro contra el Barcelona, la crueldad del desenlace fue máximo. De película de terror psicológico. Sobre todo por el hecho de que los árbitros señalaran gol en primera instancia, permitieran que se desatara la locura para después dar el machazo final de la anulación. Es difícil, pero el Liceo tendrá que sacar toda su personalidad para seguir a flote y en una pista complicada como es la del Girona, equipo revelación.

Ya le costó en la primera vuelta, cuando se impuso únicamente por 1-0 en el Palacio. A domicilio la dificultad será mayor. El Girona es un equipo correoso, cuesta hacerle gol gracias en parte al dueño de su portería, Jaume Llaverola, ex liceísta y uno de los veteranos de la OK Liga. También tiene experiencia el habilidoso Raúl Pelícano, un peligro constante en ataque. Aunque en las últimas jornadas se está destacando como goleador David Gelmá, al que habrá que tener muy en cuenta. El conjunto dirigido por Raúl Benito es quinto y lucha por encabezar al pelotón que persigue a Barça, Liceo y Reus. Y necesita sumar porque lleva dos derrotas y un empate seguidos.